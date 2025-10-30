國道一號嘉義水上段驚傳車禍 疑狗闖入車道釀兩車追撞
國道1號北向271.3公里處嘉義縣水上段昨晚10時2分發生車禍，疑似有狗闖越車道，50歲何姓男子煞車不及撞上，最後翻覆在內車道，又遭後方車輛追撞，21歲謝姓男駕駛受輕傷，由救護車送醫治療，工務段後續將送掃晶片，追查飼主釐清肇事責任。
據了解，事發當下何姓男子行駛在中線車道上，發現有狗在路上，狀態不明，但他來不及煞車直接撞上狗，隨後失控撞擊外側護欄，衝擊力道猛烈，又被彈飛翻覆在內側車道；後方小貨車煞車不及，追撞前方車輛，兩輛車都嚴重毀損，警方調查雙方均無飲酒情形。
國道警方表示，目前已由工務段將被輾斃犬隻送掃擋晶片，追查飼主，進一步釐清各造肇事責任，若飼主有疏縱之責，將依道路交通管理處罰條例第84條規定疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人300以上、600元以下罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言