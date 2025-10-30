快訊

新竹肉圓名店出事！大批警察上門包圍店門 老闆家暴遭上銬帶走

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹市西門街某肉圓名店，今天下午被民眾拍到有大批警察在店門口，引發民眾熱議，甚至被拍下傳上臉書「新竹爆料公社」。據了解，陳姓老闆因家庭糾紛，持利器質問妻子，所幸警方及時趕到。警方訊後將陳男依傷害罪嫌、違反保護令等移送法辦。

網友在臉書「新竹爆料公社」指出，今天下午在肉圓店前來了堆警察，還有人被上銬帶走了，隔壁甜點店門口還有人在哭，現場一陣混亂，不知道發生什麼事？由於正值非洲豬瘟疫情，不少網友猜測：「該不會有不良豬肉？」、「可能是搶豬肉關係」。

據了解，該肉圓店陳姓老闆，2023年12月時，就曾和妻子發生口角，當時陳男拿冷湯潑灑妻子，妻子就已經申請保護令，為期2年，但陳男卻再次出言恐嚇妻子，甚至持利器質問妻子，妻子第一時間躲到隔壁店舖前，嚇得直掉淚。

警方獲報後，第一時間趕抵現場，由於陳男違反保護令，妻子也對他提告傷害，警方已將陳姓老闆以現行犯帶回派出所，訊後依傷害罪嫌、違反保護令等移送法辦。

這間位在西門街上的肉圓店，在地飄香一甲子，以Q彈外皮、紅糟香氣與包入栗子的獨特內餡聞名，雖份量不大，仍吸引許多饕客慕名前來。老老闆當年白手起家，如今由第二代接手，卻因經營理念不同產生分歧，姐姐與么弟另開分店，原來的老店由大弟經營，原本一度停業，後來又重新開張。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

新竹市西門街某肉圓名店，今天下午被民眾拍到有大批警察在店門口，引發民眾熱議。（圖僅示意，與新聞無關）。記者黃羿馨／攝影
新竹市西門街某肉圓名店，今天下午被民眾拍到有大批警察在店門口，引發民眾熱議。（圖僅示意，與新聞無關）。記者黃羿馨／攝影

