花蓮吉安鄉吉豐路車禍自撞 車上4大2小送醫急救
花蓮縣吉安鄉台9線、吉豐路三段今晚發生自撞車禍事故，花蓮縣消防局於6時08分接獲報案，到場發現休旅車內有4名大人、2名小孩受困，車體嚴重變形，緊急破壞車體，將6人救出緊急送醫，詳細肇事原因尚待警方進一步調查。
消防局指出，接獲報案後，立即派遣吉安、美崙、花蓮、鳳林、仁里等分隊及特搜大隊，共出動12輛消防車及救護車、25名警消人員趕赴現場搶救，由吉安分隊小隊長林建宏擔任現場指揮官。
消防人員於6時19分抵達現場後，立即展開破壞車體及救援行動，6時28分成功救出3名受困人員，均由救護人員送醫救治；6時36分再救出第4名受困人員，經持續搶救，至6時45分已將車內6人全數救出，並分別由救護車送往醫院救治。
根據現場照片，白色休旅車嚴重變形，擋風玻璃破裂，車頂更有巨大凹陷，十分嚇人；巨大的撞擊聲響，也讓路過民眾報案求援。
消防局表示，經現場初步勘查，事故疑似為自撞所致，詳細原因仍待警方進一步調查釐清。呼籲駕駛人外出務必注意行車安全，避免疲勞或分心駕駛，以確保自身及他人生命安全。
