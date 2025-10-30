隧道扮鬼害騎士摔傷有無刑責？ 法界：關鍵在「犯意」

1名長髮女子穿著黑色衣袍佇立在隧道內，賴姓男子以為撞見「鬼」，警方依違反社會秩序維護法「驚嚇他人有危害安全之虞」查辦。法界人士說，女子若故意或有不確定故意，讓騎士因她肇事傷亡，也可能要背負刑責，要看她有無讓人肇事的未必故意。

賴姓男子26日晚上開車經過基隆港西岸中山隧道，看到黑色人影，認為撞見鬼了，當晚難以入睡。隔天到慶安宮詢問神明，擲筊出現「聖杯」，意謂神明開示不是鬼，他有覺得輕鬆一些，但仍存疑，結果當天騎車下坡時自摔受傷。

基隆港務警察總隊事後找留長髮的岩姓女子，當晚她穿黑色衣袍，與同伴在隧道內拍攝萬聖節影片，結果讓賴男誤以為自己撞見鬼，全案將依違反社會秩序維護法處理，並舉發攝影團隊在隧道內違規停車。

社會秩序維護法第63條第6項規定，蒙面偽裝或以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞者，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

律師林富貴表示，那果有機車騎士，因為看到這名女子，內心緊張而摔車受傷，女子可能觸犯過失傷害罪，如此騎士因此死亡，女子就有過失致死罪嫌。