快訊

光復救災便當吃掉近億元？網開酸「難怪擋義煮團」 花蓮縣府發聲澄清

黃仁勳會面三星、現代董座 「1原因」指定要在這家連鎖餐廳

民進黨誰出戰？吳怡農表態參選台北市長 明赴黨中央遞交意願表

隧道扮鬼害騎士摔傷有無刑責？ 法界：關鍵在「犯意」

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

1名長髮女子穿著黑色衣袍佇立在隧道內，賴姓男子以為撞見「鬼」，警方依違反社會秩序維護法「驚嚇他人有危害安全之虞」查辦。法界人士說，女子若故意或有不確定故意，讓騎士因她肇事傷亡，也可能要背負刑責，要看她有無讓人肇事的未必故意。

賴姓男子26日晚上開車經過基隆港西岸中山隧道，看到黑色人影，認為撞見鬼了，當晚難以入睡。隔天到慶安宮詢問神明，擲筊出現「聖杯」，意謂神明開示不是鬼，他有覺得輕鬆一些，但仍存疑，結果當天騎車下坡時自摔受傷。

基隆港務警察總隊事後找留長髮的岩姓女子，當晚她穿黑色衣袍，與同伴在隧道內拍攝萬聖節影片，結果讓賴男誤以為自己撞見鬼，全案將依違反社會秩序維護法處理，並舉發攝影團隊在隧道內違規停車。

社會秩序維護法第63條第6項規定，蒙面偽裝或以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞者，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

律師林富貴表示，那果有機車騎士，因為看到這名女子，內心緊張而摔車受傷，女子可能觸犯過失傷害罪，如此騎士因此死亡，女子就有過失致死罪嫌。

檢方說，騎士因為看到裝鬼的女子摔車，女子有沒有刑責，關鍵在女子是否有「犯意」。如果有證據顯示，女子聽到引擎聲，知道有車子靠近，才刻意裝鬼，可能就有故意傷害或讓人肇事的未必故意，涉犯過失傷害或致死刑責。如果只是待在隧道內，沒有要嚇人的意思，但有騎士看到而摔車，她未必有刑責。

20多歲留長髮的岩姓女子，空著黑色長袍在基隆中山隧道內拍萬聖節影片。賴男看見後，自以為「撞見鬼」，返家後心神不寧，隔天騎車自摔受傷。圖／賴男提供
20多歲留長髮的岩姓女子，空著黑色長袍在基隆中山隧道內拍萬聖節影片。賴男看見後，自以為「撞見鬼」，返家後心神不寧，隔天騎車自摔受傷。圖／賴男提供
20多歲留長髮的岩姓女子，空著黑色長袍在基隆中山隧道內拍萬聖節影片。賴男看見後，自以為「撞見鬼」，返家後心神不寧，隔天騎車自摔受傷。圖／賴男提供
20多歲留長髮的岩姓女子，空著黑色長袍在基隆中山隧道內拍萬聖節影片。賴男看見後，自以為「撞見鬼」，返家後心神不寧，隔天騎車自摔受傷。圖／賴男提供

基隆港 黑色 神明

延伸閱讀

無照男超速撞飛三姊弟釀二死一傷被輕判？彰化法界人士這樣說

看到假女鬼 他誤以為真撞見鬼…慶安宮解惑：想越多越麻煩 沒那麼嚴重

影／長髮「鬼」抓到了！她晚上穿黑袍隧道拍萬聖節片 嚇到騎士摔車

非洲豬瘟甩鍋司法？行政法刑法不分 法界酸中市府：持續狀況外

相關新聞

疑搶標糾紛恐怖洩憤！男子開工程車3撞園藝公司落跑 負責人受傷送醫

宜蘭冬山鄉一家園藝公司驚傳暴力事件，30多歲林男疑因未搶到工程標案，昨天竟駕駛工程車倒車先撞公司負責人的白車，接著換方向...

影／高雄女開車疑不熟路況 自撞分隔島四輪朝天

21歲馬姓女子今天駕駛轎車，突然撞上分隔島，轎車瞬間翻覆，四輪朝天。警方到場查處，馬女已自行脫困，意識清楚，無明顯傷勢。...

花蓮吉安鄉吉豐路車禍自撞 車上4大2小送醫急救

花蓮縣吉安鄉台9線、吉豐路三段今晚發生自撞車禍事故，花蓮縣消防局於6時08分接獲報案，到場發現休旅車內有4名大人、2名小...

隧道扮鬼害騎士摔傷有無刑責？ 法界：關鍵在「犯意」

1名長髮女子穿著黑色衣袍佇立在隧道內，賴姓男子以為撞見「鬼」，警方依違反社會秩序維護法「驚嚇他人有危害安全之虞」查辦。法...

影／新莊BMW運毒恍神蛇行連環撞 25歲通緝犯涉嫌毒駕

新北市新莊區新北大道三段今天下午3時許有1輛BMW轎車追撞前方貨車，並將貨車推往逆向車道再撞上迎面而來的轎車，造成3人受...

直播主亂象 街頭扮裝、鬼廟探秘都「嚇死人」

賴姓男子日前開車行經基隆市中山隧道時看到有如「長髮女鬼」畫面，引發「裝鬼嚇人」爭議。去年曾有直播主在彰化打扮成伸著舌頭的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。