快訊

光復救災便當吃掉近億元？網開酸「難怪擋義煮團」 花蓮縣府發聲澄清

黃仁勳會面三星、現代董座 「1原因」指定要在這家連鎖餐廳

民進黨誰出戰？吳怡農表態參選台北市長 明赴黨中央遞交意願表

聽新聞
0:00 / 0:00

影／新莊BMW運毒恍神蛇行連環撞 25歲通緝犯涉嫌毒駕

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區新北大道三段今天下午3時許有1輛BMW轎車追撞前方貨車，並將貨車推往逆向車道再撞上迎面而來的轎車，造成3人受傷送醫。BMW車內發現85公克K他命，且25歲肇事駕駛還是通緝犯，警方懷疑他涉嫌毒駕。

監視器拍下車禍過程，陳姓男子駕駛白色BMW轎車沿新北大道三段往三重方向直行，前方車流已陸續減速在思源路口停等紅燈，但BMW不僅未減速且往左飄移跨越中央分隔線，差點與對向來車對撞。

後來雖然緊急向右拉回順向車道，卻高速追撞前方由44歲謝姓男子駕駛的小貨車，並推撞貨車衝往左前方逆向車道，迎面撞上35歲周姓男子駕駛搭載34歲徐姓妻子的銀色轎車。謝男和周男受困車內，稍後由消防隊員協助脫困。

除了BMW陳姓駕駛沒受傷，其餘3人輕傷送往衛福部台北醫院。警方在BMW車上找到1大包K他命共85.37公克，查出陳男有多項毒品前科，昨天剛被新北地檢署發布竊盜通緝，從他的行車軌跡高度懷疑涉嫌毒駕，將採集尿液樣本送驗，警詢後依違反毒品危害防制條例、通緝案件解送新北地檢署。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新莊區新北大道下午發生連環車禍，白色BMW高速追撞前方貨車，再把貨車推撞衝往左前方逆向車道，迎面撞上銀色轎車。警方在BMW車上搜到K他命85公克，25歲陳姓肇事駕駛還是通緝犯，被懷疑毒駕。記者林昭彰／翻攝
新莊區新北大道下午發生連環車禍，白色BMW高速追撞前方貨車，再把貨車推撞衝往左前方逆向車道，迎面撞上銀色轎車。警方在BMW車上搜到K他命85公克，25歲陳姓肇事駕駛還是通緝犯，被懷疑毒駕。記者林昭彰／翻攝
新莊區新北大道下午發生連環車禍，白色BMW高速追撞前方貨車，再把貨車推撞衝往左前方逆向車道，迎面撞上銀色轎車。警方在BMW車上搜到K他命85公克，25歲陳姓肇事駕駛還是通緝犯，被懷疑毒駕。記者林昭彰／翻攝
新莊區新北大道下午發生連環車禍，白色BMW高速追撞前方貨車，再把貨車推撞衝往左前方逆向車道，迎面撞上銀色轎車。警方在BMW車上搜到K他命85公克，25歲陳姓肇事駕駛還是通緝犯，被懷疑毒駕。記者林昭彰／翻攝
新莊區新北大道下午發生連環車禍，白色BMW高速追撞前方貨車，再把貨車推撞衝往左前方逆向車道，迎面撞上銀色轎車。警方在BMW車上搜到K他命85公克，25歲陳姓肇事駕駛還是通緝犯，被懷疑毒駕。記者林昭彰／翻攝
新莊區新北大道下午發生連環車禍，白色BMW高速追撞前方貨車，再把貨車推撞衝往左前方逆向車道，迎面撞上銀色轎車。警方在BMW車上搜到K他命85公克，25歲陳姓肇事駕駛還是通緝犯，被懷疑毒駕。記者林昭彰／翻攝

BMW 通緝

延伸閱讀

BMW車掛蝦皮買來假車牌 三峽警AI巡防辨識系統立馬揪出

影／川普打擊非法移民 涉酒駕害2命還性侵少女…逃美通緝犯被押返台

BMW表示新電動車需求超乎預期 來的措手不及！

誰說退流行？BMW V8車型銷量去年創下「歷史新高」！

相關新聞

疑搶標糾紛恐怖洩憤！男子開工程車3撞園藝公司落跑 負責人受傷送醫

宜蘭冬山鄉一家園藝公司驚傳暴力事件，30多歲林男疑因未搶到工程標案，昨天竟駕駛工程車倒車先撞公司負責人的白車，接著換方向...

影／高雄女開車疑不熟路況 自撞分隔島四輪朝天

21歲馬姓女子今天駕駛轎車，突然撞上分隔島，轎車瞬間翻覆，四輪朝天。警方到場查處，馬女已自行脫困，意識清楚，無明顯傷勢。...

花蓮吉安鄉吉豐路車禍自撞 車上4大2小送醫急救

花蓮縣吉安鄉台9線、吉豐路三段今晚發生自撞車禍事故，花蓮縣消防局於6時08分接獲報案，到場發現休旅車內有4名大人、2名小...

隧道扮鬼害騎士摔傷有無刑責？ 法界：關鍵在「犯意」

1名長髮女子穿著黑色衣袍佇立在隧道內，賴姓男子以為撞見「鬼」，警方依違反社會秩序維護法「驚嚇他人有危害安全之虞」查辦。法...

影／新莊BMW運毒恍神蛇行連環撞 25歲通緝犯涉嫌毒駕

新北市新莊區新北大道三段今天下午3時許有1輛BMW轎車追撞前方貨車，並將貨車推往逆向車道再撞上迎面而來的轎車，造成3人受...

直播主亂象 街頭扮裝、鬼廟探秘都「嚇死人」

賴姓男子日前開車行經基隆市中山隧道時看到有如「長髮女鬼」畫面，引發「裝鬼嚇人」爭議。去年曾有直播主在彰化打扮成伸著舌頭的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。