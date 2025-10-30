聽新聞
影／新莊BMW運毒恍神蛇行連環撞 25歲通緝犯涉嫌毒駕
新北市新莊區新北大道三段今天下午3時許有1輛BMW轎車追撞前方貨車，並將貨車推往逆向車道再撞上迎面而來的轎車，造成3人受傷送醫。BMW車內發現85公克K他命，且25歲肇事駕駛還是通緝犯，警方懷疑他涉嫌毒駕。
監視器拍下車禍過程，陳姓男子駕駛白色BMW轎車沿新北大道三段往三重方向直行，前方車流已陸續減速在思源路口停等紅燈，但BMW不僅未減速且往左飄移跨越中央分隔線，差點與對向來車對撞。
後來雖然緊急向右拉回順向車道，卻高速追撞前方由44歲謝姓男子駕駛的小貨車，並推撞貨車衝往左前方逆向車道，迎面撞上35歲周姓男子駕駛搭載34歲徐姓妻子的銀色轎車。謝男和周男受困車內，稍後由消防隊員協助脫困。
除了BMW陳姓駕駛沒受傷，其餘3人輕傷送往衛福部台北醫院。警方在BMW車上找到1大包K他命共85.37公克，查出陳男有多項毒品前科，昨天剛被新北地檢署發布竊盜通緝，從他的行車軌跡高度懷疑涉嫌毒駕，將採集尿液樣本送驗，警詢後依違反毒品危害防制條例、通緝案件解送新北地檢署。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
