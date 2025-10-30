南投婦赴銀行提款未果 情緒激動欲自傷遭送辦

南投縣埔里鎮一名年約50歲婦人今天下午在銀行疑因無法提款，情緒激動而持刀要自傷，警方獲報前往制止，並通知其家屬協助調查，全案依違反社會秩序維護法送辦。

這名婦人下午1時許在埔里鎮中山路二段銀行內情緒不穩拿出菜刀，嚇壞行員及一旁民眾，行員見狀立即通報警方前往處理。

員警趕赴現場後，與婦人持續溝通，待婦人情緒平穩後即管束其行動，並帶回派出所及通知家屬到場協助釐清。

南投縣政府警察局埔里分局副分局長謝耀賢表示，初步了解，婦人前往銀行要提領新台幣4000元，因其帳戶已銷戶而無法成功領錢，導致情緒激動，從斜背包內拿出菜刀要自傷，全案依違反社會秩序維護法送辦。

埔里分局呼籲，民眾於公共場所應理性處理個人事務，勿因情緒失控而有危及自身或他人安全行為，警方對任何危害社會秩序行為將嚴正執法，以維護社會安寧與民眾安全。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980