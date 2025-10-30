直播主亂象 街頭扮裝、鬼廟探秘都「嚇死人」

賴姓男子日前開車行經基隆市中山隧道時看到有如「長髮女鬼」畫面，引發「裝鬼嚇人」爭議。去年曾有直播主在彰化打扮成伸著舌頭的長髮白衣鬼嚇人，基隆虎仔山荒廢40多年的「鬼廟」淨因寺也常有網紅闖入拍片、民眾探險裝鬼嚇人，造成附近居民困擾。

去年農曆7月期間，彰化縣員林市街頭，有一名直播主半夜打扮成伸著舌頭的長髮白衣鬼嚇人衝流量，但路過民眾受到驚嚇報警，警方將直播主及另一名攝影者依違反社會秩序維護法送辦。

各地不少鬼屋也常有人探險、裝鬼嚇人，造成周遭居民困擾，甚至被嚇到，向民代投訴等。

位基隆市虎仔山地標下方的「淨因寺」荒廢40多年，被外界形容「基隆鬼廟」，繪聲繪影，也常有人來探險。淨因寺因斷垣殘壁，藤蔓攀附，入夜後顯得陰森，不時有人半夜來探險。

多年前有一群男女高中學生穿著制服，半夜在寺內亂搞，放熱門音樂還大肆破壞，把桌子整個都翻掉，四處破壞。居民大罵「吵死人」。