快訊

今天協商了！輝達落腳北士科T17、T18「分手費估約40億」 新壽成本曝光

美對陸芬太尼相關關稅砍半…台灣遭點名「首當其衝」！關鍵數字曝光

台股創27千金歷史紀錄 「這4檔」更是飆上天價

桃園最新酒駕累犯名單曝光 15人姓名、照片大公開

桃園電子報／ 桃園電子報

螢幕擷取畫面 1975
桃園市交通事件裁決處公告第146波名單，此次公布的酒駕累犯有15人。。圖：交裁處提供

全國酒駕新法已於111年3月31日施行，桃園市交通事件裁決處依據酒駕新法規定，自同年5月9日起公告第一波酒駕累犯者姓名、照片，今(30)日公告第146波名單，此次公布的酒駕累犯有15人。

螢幕擷取畫面 1976
依據道路交通管理處罰條例規定，10年內如有酒駕再犯或拒測者，得公告違規人姓名、照片及違規事實。圖：交裁處提供

交裁處指出，依據道路交通管理處罰條例規定，10年內如有酒駕再犯或拒測者，得公告違規人姓名、照片及違規事實，資料公布於交裁處官網「酒駕及拒測累犯者公布專區」，定期上傳名單。

螢幕擷取畫面 1977
桃園市交裁處官網「酒駕及拒測累犯者公布專區」定期上傳名單。圖：交裁處提供

交裁處呼籲，喝酒不開車，開車不喝酒，勿心存僥倖酒後駕車上路，才能確保民眾用路及生命安全。飲酒後可搭乘大眾運輸或利用酒後代駕服務或搭計程車返家，共同維護交通安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園最新酒駕累犯名單曝光 15人姓名、照片大公開

延伸閱讀：

  1. 30歲就能免費健檢！桃園醫院籲定期檢查 把握黃金治療期
  2. 中壢監理站稽查學生交通車 這項違規最常見

酒駕 桃園 照片

延伸閱讀

影／桃園邁向AI與綠能城市新里程碑 「沙崙智慧產業園區」今動土

影／川普打擊非法移民 涉酒駕害2命還性侵少女…逃美通緝犯被押返台

酒駕男撞死人還涉性侵幼童！逃亡美國遭通緝 台美聯手遣返回台受審

影／林口酒駕拒檢逃逸惡意衝撞機車 警舉槍喝令下車逮捕

相關新聞

疑搶標糾紛恐怖洩憤！男子開工程車3撞園藝公司落跑 負責人受傷送醫

宜蘭冬山鄉一家園藝公司驚傳暴力事件，30多歲林男疑因未搶到工程標案，昨天竟駕駛工程車倒車先撞公司負責人的白車，接著換方向...

影／高雄女開車疑不熟路況 自撞分隔島四輪朝天

21歲馬姓女子今天駕駛轎車，突然撞上分隔島，轎車瞬間翻覆，四輪朝天。警方到場查處，馬女已自行脫困，意識清楚，無明顯傷勢。...

影／新莊BMW運毒恍神蛇行連環撞 25歲通緝犯涉嫌毒駕

新北市新莊區新北大道三段今天下午3時許有1輛BMW轎車追撞前方貨車，並將貨車推往逆向車道再撞上迎面而來的轎車，造成3人受...

直播主亂象 街頭扮裝、鬼廟探秘都「嚇死人」

賴姓男子日前開車行經基隆市中山隧道時看到有如「長髮女鬼」畫面，引發「裝鬼嚇人」爭議。去年曾有直播主在彰化打扮成伸著舌頭的...

驚魂...公車開上消防隊前「安全島」 大都會客運：補償乘客百元禮券

北市消防局劍潭分隊今下午發生一起公車事故，大都會客運606號公車不明原因失控撞上中央分隔島。大都會客運今表達歉意，強調李...

北市劍潭消防分隊前大都會公車衝上分隔島 司機稱恍神

李姓男子今午1時許駕駛大都會客運經台北市士林區中山北路五段時，在消防局劍潭分隊前方碰撞並駛上分隔島，消防員聞聲衝出關心並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。