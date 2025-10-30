驚魂...公車開上消防隊前「安全島」 大都會客運：補償乘客百元禮券

北市消防局劍潭分隊今下午發生一起公車事故，大都會客運606號公車不明原因失控撞上中央分隔島。圖／讀者提供 北市消防局劍潭分隊今下午發生一起公車事故，大都會客運606號公車不明原因失控撞上中央分隔島。大都會客運今表達歉意，強調李姓駕駛長正常休假，沒有逾時工作，將列為重點輔導對象，另補償當班次乘客每人百元超商禮券。

大都會客運說，今日下午1時17分，公司606路線車號EAL-1105車輛往榮總方向，在中山北路5段376號消防隊前發生事故，無人受傷。該輛為電動公車，初步檢查車輛沒有損壞。

大都會客運表示，造成車上乘客及用路人的困擾，表達歉意。當事人李姓駕駛長酒測正常，沒有逾時工作，上次休假日期是10月26日，休假正常；公司已將當事人駕駛長列為重點輔導對象，並優先送往公車學院再教育。