快訊

獨／陸委會「六項精進措施」強化管理公務員赴陸港澳 將每年「抽查」

川習會未談台灣？新華社通稿陸方「隻字未提1詞」僅稱中美應算大帳

整理包／普發一萬銀行超狂加碼 抽機票、iPhone、11萬元現金優惠比一比

聽新聞
0:00 / 0:00

驚魂...公車開上消防隊前「安全島」 大都會客運：補償乘客百元禮券

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

北市消防局劍潭分隊今下午發生一起公車事故，大都會客運606號公車不明原因失控撞上中央分隔島。圖／讀者提供
北市消防局劍潭分隊今下午發生一起公車事故，大都會客運606號公車不明原因失控撞上中央分隔島。圖／讀者提供
北市消防局劍潭分隊今下午發生一起公車事故，大都會客運606號公車不明原因失控撞上中央分隔島。大都會客運今表達歉意，強調李姓駕駛長正常休假，沒有逾時工作，將列為重點輔導對象，另補償當班次乘客每人百元超商禮券。

大都會客運說，今日下午1時17分，公司606路線車號EAL-1105車輛往榮總方向，在中山北路5段376號消防隊前發生事故，無人受傷。該輛為電動公車，初步檢查車輛沒有損壞。

大都會客運表示，造成車上乘客及用路人的困擾，表達歉意。當事人李姓駕駛長酒測正常，沒有逾時工作，上次休假日期是10月26日，休假正常；公司已將當事人駕駛長列為重點輔導對象，並優先送往公車學院再教育。

大都會客運指出，凡搭乘該班次的乘客，請電洽大都會客運免費客服專線0800-053-434、提供姓名、電話與住址，大都會客運將郵寄100元超商禮券以為補償。

大都會客運606路線車號EAL-1105車輛今下午在北市消防局劍潭分隊錢發生事故，業者致歉，並補償當班次乘客每人百元超商禮券。圖／大都會客運提供
大都會客運606路線車號EAL-1105車輛今下午在北市消防局劍潭分隊錢發生事故，業者致歉，並補償當班次乘客每人百元超商禮券。圖／大都會客運提供

公車 班次

延伸閱讀

三立電視台外抱瓦斯桶！男陳抗點燃火把 警消撲滅壓制逮捕

台61線快速道路驚魂！一家四口爆胎受困半路 警方及時救援

前AKB48板野友美遭計程車司機「馬路中間趕下車」！驚魂過程曝光

高雄聯結車擦撞分隔島折甘蔗驚險畫面曝光 駕駛驚魂從車中爬出

相關新聞

疑搶標糾紛恐怖洩憤！男子開工程車3撞園藝公司落跑 負責人受傷送醫

宜蘭冬山鄉一家園藝公司驚傳暴力事件，30多歲林男疑因未搶到工程標案，昨天竟駕駛工程車倒車先撞公司負責人的白車，接著換方向...

影／高雄女開車疑不熟路況 自撞分隔島四輪朝天

21歲馬姓女子今天駕駛轎車，突然撞上分隔島，轎車瞬間翻覆，四輪朝天。警方到場查處，馬女已自行脫困，意識清楚，無明顯傷勢。...

驚魂...公車開上消防隊前「安全島」 大都會客運：補償乘客百元禮券

北市消防局劍潭分隊今下午發生一起公車事故，大都會客運606號公車不明原因失控撞上中央分隔島。大都會客運今表達歉意，強調李...

北市劍潭消防分隊前大都會公車衝上分隔島 司機稱恍神

李姓男子今午1時許駕駛大都會客運經台北市士林區中山北路五段時，在消防局劍潭分隊前方碰撞並駛上分隔島，消防員聞聲衝出關心並...

北市32歲警執勤被撞重創 分局感謝暖心旅館3個多月免費家屬住

台北市中山分局中山一派出所32歲警員蔡汶融7月12日凌晨亮警示燈鳴笛出勤，在路口左轉時遭對向的多元計程車撞上，他戴的安全...

新北央北重劃區樣品屋起火 黑煙直竄

新北市新店區央北重劃區建商樣品屋今天中午發生火警，黑煙直竄，新北市消防局出動34車74人前往搶救。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。