聽新聞
0:00 / 0:00
驚魂...公車開上消防隊前「安全島」 大都會客運：補償乘客百元禮券
北市消防局劍潭分隊今下午發生一起公車事故，大都會客運606號公車不明原因失控撞上中央分隔島。大都會客運今表達歉意，強調李姓駕駛長正常休假，沒有逾時工作，將列為重點輔導對象，另補償當班次乘客每人百元超商禮券。
大都會客運說，今日下午1時17分，公司606路線車號EAL-1105車輛往榮總方向，在中山北路5段376號消防隊前發生事故，無人受傷。該輛為電動公車，初步檢查車輛沒有損壞。
大都會客運表示，造成車上乘客及用路人的困擾，表達歉意。當事人李姓駕駛長酒測正常，沒有逾時工作，上次休假日期是10月26日，休假正常；公司已將當事人駕駛長列為重點輔導對象，並優先送往公車學院再教育。
大都會客運指出，凡搭乘該班次的乘客，請電洽大都會客運免費客服專線0800-053-434、提供姓名、電話與住址，大都會客運將郵寄100元超商禮券以為補償。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言