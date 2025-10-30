疑搶標糾紛恐怖洩憤！男子開工程車3撞園藝公司落跑 負責人受傷送醫

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭冬山鄉一家園藝公司驚傳暴力事件，30多歲林男疑因未搶到工程標案，昨天竟駕駛工程車倒車先撞公司負責人的白車，接著換方向再倒車連撞公司大門三次，造成玻璃碎裂，落地窗全毀，男子離去前嗆聲「會來放火」。警方隨即以車追人，詢問後依傷害、毀損及恐嚇罪函送偵辦。

事發昨天下午1時30分，冬山鄉富農路一段某園藝公司與住家毗鄰，公司李姓負責人當時開白車停在路邊，未料突然來了一輛龐大工程車，快速倒車衝撞他白車，李男閃避不及，頸椎受傷。

該名男子並未停手，換個方向再倒車衝撞公司大門，連續三次猛撞，一次比一次力道還大，四片落地窗玻璃碎裂一地，店內女會計嚇得驚聲尖叫，所幸落地窗前停放幾輛汽機車，才沒讓工程車繼續往裡面衝撞。林男下車欲離開現場，還嗆聲「我會來放火！」隨即由另一人接走。

冬山派出所員警趕到現場，聯繫該工程車所屬的公司，公司負責人表示，不知道是誰開的車，雖答應半小時內前來移車，卻無動靜，警方最後請拖吊車把工程車移走。

據了解，該園藝公司在地經營超過40年，主要是投標公路局東區養護工程分局的標案，與同業並無糾紛，但日前有件標案，工程車所屬的公司未得標，導致雙方心生嫌隙，釀成暴力事件；工程車的公司則說，對方吃掉他們的案子，把案子拿了，害得他們沒飯吃。雙方各說各話。

警方啟動專案小組展開調查，昨天傍晚循線找到林男通知到案說明，30多歲林姓男子是公司員工，認為園藝公司不該亂搶原本是他們的案子，全案依刑法傷害、毀損及恐嚇罪嫌函送偵辦，將進一步追查是否涉及暴力介入工程投標。

宜蘭某園藝公司驚傳暴力事件，男子疑因未搶到工程標案，竟駕駛工程車倒車先撞公司負責人的白車，接著換方向再倒車連撞公司大門三次，造成玻璃碎裂，落地窗全毀，男子離去前嗆聲「會來放火」，警方循車逮人送辦。圖／讀者提供
