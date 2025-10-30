北市32歲警執勤被撞成植物人 分局感謝暖心旅館3個多月免費家屬住

快訊

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市中山分局中山一派出所32歲警員蔡汶融7月12日凌晨亮警示燈鳴笛出勤，在路口左轉時遭對向的多元計程車撞上，他戴的安全帽不堪撞擊噴飛，頭部落地受重創成為植物人，家屬不願放棄盼望奇蹟出現，來回彰化、台北奔波照護。中山警分局積極提供協助，全額補助每月21萬醫療費，並幫忙申請因公傷亡慰問金等補助。

蔡汶融來自彰化，母親與兩名弟弟長期北上照顧，舟車往返超過200公里，中山警分局為了讓家屬無後顧之憂，積極協助處理各項補助與照護事宜，並在轄內京都商務旅館的協助下提供免費住宿

京都商務旅館總經理徐銀樹主動伸出援手，自7月13日起提供免費住宿至今，供家屬能就近照顧蔡汶融，不必每日奔波，讓疲憊的家屬帶來一絲慰藉。

中山警分局長張耀仁10月29日特地前往旅館致謝，代表市警局長頒發感謝狀，他表示，外界的體恤與支持，是警察同仁與家屬最強大的後盾，不只是物質上的協助，更是精神上的鼓勵，讓所有基層員警都能感受到社會的溫暖。

據了解，蔡汶融每月醫療費用約21萬7000元，包括病房費、復健及看護費，全由中山警分局人事室依「因公傷病住院醫療補助」辦理覈實補助，費用由分局統籌款項支應。蔡汶融每月薪資6萬4834元仍照常發放，可支應日常所需。

中山警分局更協助申請多項補助，包括「警察人員因公傷亡慰問金」（受傷住院最高75萬元、失能最高2000萬元）、「警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全金」（受傷住院最高10萬元、失能最高100萬元），以及「公保失能給付」（最高98萬4600元）、「安置就養補助」（每月最高8萬5000元）等。

中山分局中山一派出所蔡汶融7月凌晨騎警用機車，在路口遭多元計程車撞上，頭部遭重創送醫救治至今。記者翁至成／翻攝
中山分局中山一派出所蔡汶融7月凌晨騎警用機車，在路口遭多元計程車撞上，頭部遭重創送醫救治至今。記者翁至成／翻攝

