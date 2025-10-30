南投假日道路凌晨變賽道 外地飆車族入侵居民吵到失眠

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣竹山鎮假日深夜飆車噪音擾民，議員蔡孟娥在縣議會質詢指出，居民凌晨被引擎聲吵得無法入睡，要求警方加強取締。縣警局長謝宗宏回應，已成立專案小組追查涉案車輛，並加派夜間巡邏勤務、規畫設置測速設備，希望有效遏止飆車亂象。

南投縣假日深夜飆車問題日益嚴重，竹山鎮多次傳出車輛聚集競速、噪音擾民。蔡孟娥指出，竹山地區假日凌晨經常有大批車輛集結，速度驚人、引擎聲震耳，附近居民根本無法入睡，要求警方提出具體改善方案。

南投縣警察局長謝宗宏回應，警方查出最近飆車事件發生在10月10日凌晨2時許，警方已立即成立專案小組調閱沿線監視器，確認有26輛車涉入，目前全數納入縣警局監控平台「告警名單」，一旦再度進入南投縣，警方可即時掌握。

謝宗宏說，警方在假日每晚0時至4時均排定防飆勤務，加強巡邏攔查與蒐證，採取快打圍捕與機動巡邏方式，以壓制非法競速。警方也與交管單位協調，將竹山鎮縣道147線閃光號誌改為全時紅綠燈運作，降低飆車風險；未來若經費允許，將在飆車熱點路段設置固定式測速照相設備，強化嚇阻。

此外，針對非法改裝與噪音車輛問題，縣警局表示，已持續蒐證函報監理與環保單位執行聯合稽查，今年截至8月底共辦理64場次，通報環保局檢驗22件，取締危險駕車338件。

蔡孟娥肯定縣警局與竹山分局團隊的積極取締飆車，但強調警力仍不足，「警方一來就跑、一批散了又聚，這樣不是長久之計。」她呼籲縣警局從制度面與設備面著手，加速補足警力與監控設備，讓居民能安穩入睡，不再被假日飆車聲吵醒。

南投縣近來車隊、改裝車飆車擾人，警方布署重兵取締違規。圖／南投縣警局提供

南投縣 噪音 測速

