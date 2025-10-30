新北婦幼通報案8個月近2萬件 婦幼隊及社工人力短缺壓力大

快訊

聯合報／ 記者林媛玲江婉儀／新北即時報導

新北市今年1至8月接獲婦幼通報高達近2萬件，包括家庭暴力性侵害、兒少保護等，新北市議員黃淑君今表示，近2萬件就代表近2萬名受害人，其中包括兒少保護及性剝削就將近3千件，這些個案都需要婦幼隊、家防官及專責社工處理，但新北相關人力員額都未補足。

黃淑君今在議會市政總質詢表示，今年1至8月接獲的通報包括性侵害2619件、家庭暴力1萬3322件、兒少保護743件、兒少性剝削242件、性騷擾316件，另性影像散步845件，通報量非常高，但統計發現，新北婦幼隊僅44人，分局62名家防官，社工缺額更達124人，面對人力不足，對現有的社工及婦幼隊人員都是很大的負擔。

且至今年今年5月底，失親兒童及少年安置有774人，很多孩子因家長無法照顧，這些孩童長期被忽略，另外，性影像散步件數就有845件，這些孩童都應該受到保護，她要求市長應認真面對，更積極面臨人力短缺情形，

新北市長侯友宜回應，我們已補了很多人力，但確實仍不足，像社工也是24小時待命工作，工作內容不亞於警察同仁，但薪資就相對偏低，他也認同應提升社工薪資，獎勵金或補助等方式讓他們得到應有的重視。另婦幼隊員額將在明年增加至83人。

黃淑君建議應針對未滿18歲的弱勢兒童給予醫療補助，每年僅需2100萬元預算。侯友宜說，會盡量來促成，能幫孩子多做一點事都願意。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

新北市今年1至8月接獲婦幼通報高達近2萬件，但社工及婦幼隊人力不足。記者江婉儀／攝影
新北市今年1至8月接獲婦幼通報高達近2萬件，但社工及婦幼隊人力不足。記者江婉儀／攝影

社工 人力 性剝削 性侵 家庭暴力

相關新聞

疑搶標糾紛恐怖洩憤！男子開工程車3撞園藝公司落跑 負責人受傷送醫

宜蘭冬山鄉一家園藝公司驚傳暴力事件，30多歲林男疑因未搶到工程標案，昨天竟駕駛工程車倒車先撞公司負責人的白車，接著換方向...

影／高雄女開車疑不熟路況 自撞分隔島四輪朝天

21歲馬姓女子今天駕駛轎車，突然撞上分隔島，轎車瞬間翻覆，四輪朝天。警方到場查處，馬女已自行脫困，意識清楚，無明顯傷勢。...

新北央北重劃區樣品屋起火 黑煙直竄

新北市新店區央北重劃區建商樣品屋今天中午發生火警，黑煙直竄，新北市消防局出動34車74人前往搶救。

影／街頭處理家庭糾紛演變警民衝突 高雄警拔槍銬老婦被記申誡

高雄市警林園分局員警處理一場家庭糾紛，要求馮姓男子移置轎車受檢，見馮男情緒激動，拔槍警戒，將馮男拉下車。馮妻的祖母阻擋員警也被壓制在地，依妨害公務等罪嫌移送法辦，但員警也遭申誡處分。

北市32歲警執勤被撞成植物人 分局感謝暖心旅館3個多月免費家屬住

台北市中山分局中山一派出所32歲警員蔡汶融7月12日凌晨亮警示燈鳴笛出勤，在路口左轉時遭對向的多元計程車撞上，他戴的安全...

南投假日道路凌晨變賽道 外地飆車族入侵居民吵到失眠

南投縣竹山鎮假日深夜飆車噪音擾民，議員蔡孟娥在縣議會質詢指出，居民凌晨被引擎聲吵得無法入睡，要求警方加強取締。縣警局長謝...

