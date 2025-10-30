新北婦幼通報案8個月近2萬件 婦幼隊及社工人力短缺壓力大
新北市今年1至8月接獲婦幼通報高達近2萬件，包括家庭暴力、性侵害、兒少保護等，新北市議員黃淑君今表示，近2萬件就代表近2萬名受害人，其中包括兒少保護及性剝削就將近3千件，這些個案都需要婦幼隊、家防官及專責社工處理，但新北相關人力員額都未補足。
黃淑君今在議會市政總質詢表示，今年1至8月接獲的通報包括性侵害2619件、家庭暴力1萬3322件、兒少保護743件、兒少性剝削242件、性騷擾316件，另性影像散步845件，通報量非常高，但統計發現，新北婦幼隊僅44人，分局62名家防官，社工缺額更達124人，面對人力不足，對現有的社工及婦幼隊人員都是很大的負擔。
且至今年今年5月底，失親兒童及少年安置有774人，很多孩子因家長無法照顧，這些孩童長期被忽略，另外，性影像散步件數就有845件，這些孩童都應該受到保護，她要求市長應認真面對，更積極面臨人力短缺情形，
新北市長侯友宜回應，我們已補了很多人力，但確實仍不足，像社工也是24小時待命工作，工作內容不亞於警察同仁，但薪資就相對偏低，他也認同應提升社工薪資，獎勵金或補助等方式讓他們得到應有的重視。另婦幼隊員額將在明年增加至83人。
黃淑君建議應針對未滿18歲的弱勢兒童給予醫療補助，每年僅需2100萬元預算。侯友宜說，會盡量來促成，能幫孩子多做一點事都願意。
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
