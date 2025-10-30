快訊

國道休息站鬧劇！7旬婦懷疑布丁遭偷吃遷怒司機還擲筊 結局超展開

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

國道1號南向仁德服務區26日凌晨發生一起布丁失蹤案，70多歲曾姓婦人誤以為其布丁遺失，懷疑停車場旁大客車司機及乘客偷吃，雙方爆發口角，曾婦甚至當場擲筊，釐清事實真相，經通報國道警察在車底下尋獲該布丁，雙方互不追究，各自駛離現場，才結束這場烏龍事件。

民眾在「社會事新聞影音」PO文，10月26日在國道1號南向仁德休息站，車裡塞滿垃圾的阿姨車內物品遺失，懷疑大客車司機，雙方爆口角，隨後國道警獲報到場處理等，引發討論。在影片中，大客車司機等不滿遭影射，要求道歉，婦人揚言提告外，還當場擲筊，藉此推判對方是否說謊。

新市分隊小隊長郭仲義說，曾婦於10月26日3時18分許在國道1號南向335公里處仁德服務區，因遺失一盒依蕾特布丁，誤以為旁邊停放車輛駕駛人及乘客竊取並食用而上前質疑，雙方因而發生口角。

他表示，勤務指揮中心接獲台南市110轉報後，旋即調派兩部巡邏車前往現場處理。員警到場後，將雙方人員隔離並向雙方了解事發原由，由員警向雙方委婉說明彼此立場與狀況，後經員警於曾婦車底下協助尋獲該布丁，並交由曾女，雙方互不追究，各自駛離現場。

國道四隊呼籲，用路人如發生糾紛應採取理性和平、合法方式解決問題，尊重彼此立場，避免言語挑釁，如有爭議無法解決，請撥打110報案或1968通報國道相關單位，交由警方依法協助。

曾姓婦人誤以為其布丁遺失，誤以為旁邊停放車輛駕駛人及乘客竊取並食用而上前質疑，雙方爆發口角。圖／翻攝自「社會事新聞影音」
曾姓婦人誤以為其布丁遺失，誤以為旁邊停放車輛駕駛人及乘客竊取並食用而上前質疑，雙方爆發口角。圖／翻攝自「社會事新聞影音」
曾婦懷疑布丁竊取並食用，當場擲筊，藉此推斷對方是否說謊。圖／翻攝自「社會事新聞影音」
曾婦懷疑布丁竊取並食用，當場擲筊，藉此推斷對方是否說謊。圖／翻攝自「社會事新聞影音」

