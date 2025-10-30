影／街頭處理家庭糾紛演變警民衝突 高雄警拔槍壓制老婦被記申誡

高雄市警林園分局員警處理一場家庭糾紛，要求馮姓男子移置轎車受檢，見馮男情緒激動，拔槍警戒，將馮男拉下車。馮妻的祖母阻擋員警也被壓制在地，依妨害公務等罪嫌移送法辦，但員警也遭申誡處分。

10月27日下午1時40分，林園警分局忠義派出所接獲通報，在大寮區中興路有家庭糾紛案件，員警前往處理，發現馮男將轎車停在巷子內，要他移置轎車。

警方表示，馮男將車子移至文化路32巷，員警要他下車受檢，馮男情緒激動且不願配合下車受檢，並對執勤員警大聲咆哮並重複口出不當言語，員警才拔槍，且槍口朝地面警戒。

馮男不滿員警拔槍，質問「你拔槍幹嘛」，認為他「違規的話就開單」，要搜查他應該要示出搜查文件，反覆指員警是「有牌流氓，是不是」雙方僵持不下。

馮妻的七旬祖母見員警拔槍擔心出事，上前阻擋，馮妻也在車上抱嬰兒下車勸阻。不過，家屬說，警方仍以強制力，將馮男拉下車壓制地上，馮妻祖母疑因出手拉扯員警配槍及手部，員警認為她意圖阻擾員警執法也遭壓倒，令家屬氣結。

警方認為，馮男、洪女對依法執行勤務員警，涉妨害公務，且造成員警手腳擦挫傷，全案依妨害公務、傷害等罪嫌移請地檢署偵辦，但事發過程，員警只對老婦上手銬，沒將她壓在地上。

林園警分局接獲投訴，指員警執法態度不佳，警方查看影像內容，認為員警在執法過程中，與馮男雙方發生言語爭執，在態度上確有改進之處，另懲處執勤員警申誡處分。