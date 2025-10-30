台灣消防訓練品質獲國際認可 消防署取得NFPA 1020師資訓練認證

快訊

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

消防署訓練中心主任謝志強今天在美國參加國際消防服務認證大會(IFSAC, International Fire Service Accreditation Congress)秋季年會，受頒美國消防協會NFPA1020消防師資訓練認證證書。消防署長蕭煥章今表示，此次認證是繼2024年取得危害物質應變人員訓練國際認證後，再次獲得國際肯定，也是國內消防發展的重要里程碑。

NFPA 1020全名為「消防及緊急服務教官、消防官員及緊急醫療服務官員專業資格標準」(Standard for Fire and Emergency Instructor, Fire Officer, and Emergency Medical Services Officer Professional Qualifications)，是全球消防領域的權威標準，該標準確立消防訓練師資的專業能力，涵蓋消防教官、官員等角色的職責與所需技能，目的在確保消防教育訓練師資具備高度的專業性與一致性。

蕭煥章說，為與國際消防訓練標準接軌，全面提升國內消防教育訓練品質，消防署自2020年起積極籌備致力強化訓練設施設備、教材及師資量能，2024年取得美國消防協會NFPA 470危害物質應變人員訓練認證，今年6月與國立雲林科技大學簽署合作備忘錄，共同推動爭取美國消防協會NFPA 1020消防師資訓練認證；經國際消防服務認證大會委員的嚴格審核，委員一致肯定台灣消防的專業與用心，最終表決通過消防署認證申請，這次成功獲得國際認證，象徵台灣的消防師資訓練體系已正式達到國際水平。

蕭煥章強調，未來將持續推動各項消防訓練符合NFPA 1010火災搶救、NFPA1006技術級救援等國際標準，積極拓展國際交流、提升國際能見度，朝建構印太地區災防救援技術交流平台邁進，透過滾動式更新國內外最先進、最安全的救災技術，穩固社會整體防災韌性，確保第一線應變人員與廣大民眾的生命與財產安全。

消防署訓練中心主任謝志強今天(美國時間29日)在美國國際消防服務認證大會(IFSAC)秋季年會中，正式受頒美國消防協會NFPA1020消防師資訓練認證證書。圖／消防署提供
消防署訓練中心主任謝志強今天(美國時間29日)在美國國際消防服務認證大會(IFSAC)秋季年會中，正式受頒美國消防協會NFPA1020消防師資訓練認證證書。圖／消防署提供
消防署訓練中心主任謝志強今天(美國時間29日)在美國國際消防服務認證大會(IFSAC)秋季年會中，正式受頒美國消防協會NFPA1020消防師資訓練認證證書，IFSAC證書大會理事會副主席Matthew Palmerton（由左至右）、國立雲林科技大學特聘教授洪肇嘉、消防署訓練中心主任謝志強、IFSAC證書大會理事會主席John Cunningham。。圖／消防署提供
消防署訓練中心主任謝志強今天(美國時間29日)在美國國際消防服務認證大會(IFSAC)秋季年會中，正式受頒美國消防協會NFPA1020消防師資訓練認證證書，IFSAC證書大會理事會副主席Matthew Palmerton（由左至右）、國立雲林科技大學特聘教授洪肇嘉、消防署訓練中心主任謝志強、IFSAC證書大會理事會主席John Cunningham。。圖／消防署提供

