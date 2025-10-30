影／長髮「鬼」抓到了！她晚上穿黑袍隧道拍萬聖節片 嚇到騎士摔車

賴姓男子晚間開車經過基隆中山隧道，以為看到「長髮女鬼」心神不寧，隔天還去拜廟求平安，後來摔車受傷。警方追查發現，「女鬼」其實是岩姓女子和2名男子在拍攝影片，通知到案製作筆錄後，依違反社會秩序維護法查辦。

賴姓男子26日晚間開車經過中山隧道時，感覺看到有個黑影背對車道，駛出隧道到超商ATM領完錢後，回程又看到，停下車拍照才離開。

當晚回家賴男覺得心神不寧，難以入睡。27日起床後到廟裡拜拜，尋求內心安穩，結果仍疑因精神不濟摔車受傷。事後得知是有人像扮鬼一樣，晚上在隧道內拍萬聖節影片，認為很過分，因為可能會讓看到的人留下陰影。

中山隧道出現女鬼在網路成為話題，基隆港務警察總隊調閱道路監視器畫面，發現所謂的女鬼是穿著黑色長袍的20多歲岩姓女子，她和2名男子到隧道內取景，拍攝照片和影片。

基隆港警總隊新碼頭中隊長江順志今天表示，已通知岩女和同行的李姓男子到案說明。岩女留長髮，穿黑色長袍，並非刻意變裝，製作筆錄後依違反社會秩序維護法處理。在隧道內違規停車部分，另依道路交通管理處罰款條例製單舉發。