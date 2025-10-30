快訊

川習會結束了！歷時1小時40分 僅川普預告時間一半

川習會前來一發…川普宣告重啟核試驗意在施壓中俄嗎？

怕川普被習近平耍了 博明：憂美國開放出口高階晶片

聽新聞
0:00 / 0:00

影／長髮「鬼」抓到了！她晚上穿黑袍隧道拍萬聖節片 嚇到騎士摔車

聯合報／ 記者邱瑞杰游明煌／基隆即時報導

賴姓男子晚間開車經過基隆中山隧道，以為看到「長髮女鬼」心神不寧，隔天還去拜廟求平安，後來摔車受傷。警方追查發現，「女鬼」其實是岩姓女子和2名男子在拍攝影片，通知到案製作筆錄後，依違反社會秩序維護法查辦。

賴姓男子26日晚間開車經過中山隧道時，感覺看到有個黑影背對車道，駛出隧道到超商ATM領完錢後，回程又看到，停下車拍照才離開。

當晚回家賴男覺得心神不寧，難以入睡。27日起床後到廟裡拜拜，尋求內心安穩，結果仍疑因精神不濟摔車受傷。事後得知是有人像扮鬼一樣，晚上在隧道內拍萬聖節影片，認為很過分，因為可能會讓看到的人留下陰影。

中山隧道出現女鬼在網路成為話題，基隆港務警察總隊調閱道路監視器畫面，發現所謂的女鬼是穿著黑色長袍的20多歲岩姓女子，她和2名男子到隧道內取景，拍攝照片和影片。

基隆港警總隊新碼頭中隊長江順志今天表示，已通知岩女和同行的李姓男子到案說明。岩女留長髮，穿黑色長袍，並非刻意變裝，製作筆錄後依違反社會秩序維護法處理。在隧道內違規停車部分，另依道路交通管理處罰款條例製單舉發。

20多歲留長髮的岩姓女子，空著黑色長袍在基隆中山隧道內拍萬聖節影片，賴男看見後心神不寧，隔天摔車，指責岩女的行為很過分。圖／賴男提供
20多歲留長髮的岩姓女子，空著黑色長袍在基隆中山隧道內拍萬聖節影片，賴男看見後心神不寧，隔天摔車，指責岩女的行為很過分。圖／賴男提供
20多歲留長髮的岩姓女子，空著黑色長袍在基隆中山隧道內拍萬聖節影片，賴男看見後心神不寧，隔天摔車，指責岩女的行為很過分。圖／賴男提供
20多歲留長髮的岩姓女子，空著黑色長袍在基隆中山隧道內拍萬聖節影片，賴男看見後心神不寧，隔天摔車，指責岩女的行為很過分。圖／賴男提供

基隆港 萬聖節 黑色

延伸閱讀

影／基隆警攔飛車持毒男衝撞壓制畫面曝！ 文化中心撞慘先修復

影／基隆男飛車拒檢衝撞警巡邏車遭逮 車內查獲喪屍煙彈

影／隧道疑見長髮女鬼…警查出同車3人 受驚男：嚇到有陰影還摔傷

基隆北海岸大雨 把握白天短暫好天氣 入夜東北季風接力抵達

相關新聞

影／街頭處理家庭糾紛演變警民衝突 高雄警拔槍壓制老婦被記申誡

高雄市警林園分局員警處理一場家庭糾紛，要求馮姓男子移置轎車受檢，見馮男情緒激動，拔槍警戒，將馮男拉下車。馮妻的祖母阻擋員警也被壓制在地，依妨害公務等罪嫌移送法辦，但員警也遭申誡處分。

影／長髮「鬼」抓到了！她晚上穿黑袍隧道拍萬聖節片 嚇到騎士摔車

賴姓男子晚間開車經過基隆中山隧道，以為看到「長髮女鬼」心神不寧，隔天還去拜廟求平安，後來摔車受傷。警方追查發現，「女鬼」其實是岩姓女子和2名男子在拍攝影片，通知到案製作筆錄後，依違反社會秩序維護法查辦。

新北婦幼通報案8個月近2萬件 婦幼隊及社工人力短缺壓力大

新北市今年1至8月接獲婦幼通報高達近2萬件，包括家庭暴力、性侵害、兒少保護等，新北市議員黃淑君今表示，近2萬件就代表近2...

國道休息站鬧劇！7旬婦懷疑布丁遭偷吃遷怒司機還擲筊 結局超展開

國道1號南向仁德服務區26日凌晨發生一起布丁失蹤案，70多歲曾姓婦人誤以為其布丁遺失，懷疑停車場旁大客車司機及乘客偷吃，...

台灣消防訓練品質獲國際認可 消防署取得NFPA 1020師資訓練認證

消防署訓練中心主任謝志強今天在美國參加國際消防服務認證大會(IFSAC, International Fire Serv...

影／台中女大生山區騎機車自撞墜邊坡 四肢擦挫傷送醫

台中市一名女大學生昨晚騎機車行經霧峰區一處山區道路時，疑似操作不當失控自撞右側路邊護欄，翻落路外邊坡，所幸警消據報趕往將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。