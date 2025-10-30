影／基隆警攔飛車持毒男衝撞壓制畫面曝！ 文化中心撞慘先修復

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

34歲葉男昨晚深夜近12時，開一輛車牌遭註銷且涉及多起竊案休旅車，巡邏員警發現攔查，他拒停受檢加速狂逃，警方在文化中心前攔車時發生衝撞，衝撞過程及葉男被壓制在地畫面曝光；另文化中心前廣場護欄多處被撞毀，市府將先修復再向葉男求償。

基隆市警察局第一分局忠二路派出所員警昨晚近12時巡邏時，在愛一、仁二路口葉男開輛懸掛遭註銷車牌休旅車，且該車涉多起竊案，警方攔停時該車拒檢逃逸，警方一路追捕，並呼叫大批警力支援。

忠二路派出所徐紹文表示，巡邏車追至信一、義一路口將該車攔停，兩車發生衝撞，撞進文化中心前廣場，當時葉男躲車內拒不出來，員警將葉男拉出，多名警察壓制在地逮捕上銬。

警方在車內查獲第二級毒品依托咪酯電子煙（喪屍煙彈），現場均無人受傷，全案訊後將葉男依刑法公共危險、妨害公務罪及毒品危害防制條例罪嫌送基檢偵辦。

文化中心前廣場鐵桿式護欄整排多處被撞毀，今天路過民眾發現很危險。市府文化觀光局長江亭玫表示，因牽涉民眾通行安全，已毀損多處，將先修復，再向撞毀涉案人求償，維護民眾通行安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

葉男衝撞警方過程及被壓制在地畫面曝光。記者游明煌／翻攝
文化中心前廣場護欄多處被撞毀，市府將先修復再向葉男求償。記者游明煌／攝影
