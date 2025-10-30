「普發現金1萬元」詐騙手法曝 中華郵政急澄清：2個「不會」

嘉義市警方近期發現「普發現金1萬元」新型詐騙，有民眾反映有詐騙集團冒用中華郵政名義，稱有親屬委託帶領普發現金1萬元，隨後又假冒警員恐嚇被害人涉及洗錢，騙取帳戶資料，受害民眾因此損失逾51萬元。中華郵政澄清，中華郵政不會主動通知「親友代普發現金」，呼籲民眾別上當。

嘉義何姓女子9月初接獲一通自稱「中華郵政台北總局」的來電，稱有親屬委託代領現金1萬元，因資料不符需進一步確認。對方隨即將通話轉接給所謂「台北市警察」，指控她涉及洗錢案件，並要求提供帳戶以查明金流，何女緊急之下依照指示寄出3本存摺與提款卡，帳戶內資金陸續被提領，合計損失逾51萬元。

中華郵政表示，近期有詐騙集團假冒「中華郵政」名義，謊稱「有親友代領普發現金1萬元」，並結合「假檢警」話術，恐嚇民眾涉嫌詐欺或洗錢案件，誘騙交付存摺、印鑑或提款卡等帳戶資料。

另有詐騙集團冒用政府單位名義，發送「普發現金」釣魚簡訊，引導民眾點擊不明連結並輸入個資、信用卡號及OTP簡訊認證碼，進而盜刷多筆款項。

中華郵政強調，中華郵政不會主動通知民眾有「親友代領普發現金」事宜，政府單位也不會以簡訊或電子郵件等方式要求登錄個資。若接獲可疑通知，可撥打郵政客服專線0800-700-365，手機可撥付費電話04-2354-2030，以及刑事警察局「165 反詐騙諮詢專線」。