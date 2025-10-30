屏東市清晨透天厝驚傳火警 夫妻分處陽台、屋頂獲救
屏東縣消防局今清晨6時許接獲報案，在屏東市金城街一棟透天厝驚傳火警，兩人受困待救援，消防局出動人車前往，發現兩人分別在陽台與屋頂待救，火勢控制，夫妻張男、吳女救出，送往寶建醫院急診觀察中，詳細起火原因待調查。
屏東縣消防局今清晨6時6分接獲報案，出動屏東、麟洛、長治分隊、第一大隊、特搜大隊與高級救護隊，12車27警消1役男前往。
6時17分高級救護隊先到場，現場屋頂與4樓陽台各1人待救，意識清醒，無立即危險，現場安撫兩人情緒，6時19分屏東分隊到場，布線入室搶救，火勢6時26分控制、6時35分撲滅。
受困人員部分，消防人員在6時30分接觸、6時38分將兩人救出，兩人是夫妻61歲張男、57歲吳女，沒有明顯外傷，送往寶建醫院急診觀察中。
現場為一棟4樓透天厝，起火點疑似為1樓後方，詳細起火原因待消防局火調科調查。
