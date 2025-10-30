快訊

台股開高走高漲逾180點續創新高 台積電開漲10元

黃復興黨部重出江湖？「扶龍」鄭麗文 泛軍系圖譜現形

從換尿布到哄睡 誰撐起幼兒園2歲班？教保員嘆分工不均

屏東市清晨透天厝驚傳火警 夫妻分處陽台、屋頂獲救

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣消防局今清晨6時許接獲報案，在屏東市金城街一棟透天厝驚傳火警，兩人受困待救援，消防局出動人車前往，發現兩人分別在陽台與屋頂待救，火勢控制，夫妻張男、吳女救出，送往寶建醫院急診觀察中，詳細起火原因待調查。

屏東縣消防局今清晨6時6分接獲報案，出動屏東、麟洛、長治分隊、第一大隊、特搜大隊與高級救護隊，12車27警消1役男前往。

6時17分高級救護隊先到場，現場屋頂與4樓陽台各1人待救，意識清醒，無立即危險，現場安撫兩人情緒，6時19分屏東分隊到場，布線入室搶救，火勢6時26分控制、6時35分撲滅。

受困人員部分，消防人員在6時30分接觸、6時38分將兩人救出，兩人是夫妻61歲張男、57歲吳女，沒有明顯外傷，送往寶建醫院急診觀察中。

現場為一棟4樓透天厝，起火點疑似為1樓後方，詳細起火原因待消防局火調科調查。

屏東市清晨驚傳住宅火警，兩人分別受困陽台與頂樓，消防人員將兩人救出。圖／讀者提供
屏東市清晨驚傳住宅火警，兩人分別受困陽台與頂樓，消防人員將兩人救出。圖／讀者提供
屏東市清晨驚傳住宅火警，兩人分別受困陽台與頂樓，消防人員將兩人救出。圖／讀者提供
屏東市清晨驚傳住宅火警，兩人分別受困陽台與頂樓，消防人員將兩人救出。圖／讀者提供
屏東市清晨驚傳住宅火警，兩人分別受困陽台與頂樓，消防人員將兩人救出。圖／讀者提供
屏東市清晨驚傳住宅火警，兩人分別受困陽台與頂樓，消防人員將兩人救出。圖／讀者提供
屏東市清晨驚傳住宅火警，兩人分別受困陽台與頂樓，消防人員將兩人救出。圖／讀者提供
屏東市清晨驚傳住宅火警，兩人分別受困陽台與頂樓，消防人員將兩人救出。圖／讀者提供

透天厝 夫妻 火災

延伸閱讀

高雄大寮區廢塑膠處理廠火警 業者遭市府裁罰移送

高雄大發工業區塑膠工廠火警 警消趕赴滅火、起火原因待查

草漯消防分隊演練狹小巷弄火警 模擬Mayday情境強化自救能力

嘉市滅火器工廠傳火警 市消17車41人馳援

相關新聞

影／隧道疑見長髮女鬼…警查出同車3人 受驚男：嚇到有陰影還摔傷

賴姓男子10月26日晚間7時許，騎車行經基隆市中山隧道時發現疑似「長髮女鬼」畫面，引發熱議，外界繪聲繪影。警方昨晚調出監...

獨／休旅車拒停衝撞巡邏車撞進基隆文化中心前廣場 大批警逮1男

基隆警方昨晚在街頭發生一輛休旅車車牌註銷，拒絕攔查，並加速逃逸，警方一路追捕，並通報警力攔截，在文化中心前圍捕，發生衝撞...

上市公司新麗企業官田廠凌晨火警 廠內塑膠微粒燒起來

台南生產不織布的新麗企業股份有限公司官田廠今凌晨2時08分傳出火警，廠房人員報案廠區內有火煙，現場燒毀1樓入口處P線場塑...

屏東市清晨透天厝驚傳火警 夫妻分處陽台、屋頂獲救

屏東縣消防局今清晨6時許接獲報案，在屏東市金城街一棟透天厝驚傳火警，兩人受困待救援，消防局出動人車前往，發現兩人分別在陽...

影／基隆中山隧道飄長髮女鬼？警調出監視器查出真相

近日網路流傳一名男子10月26日晚間7時許，騎車行經基隆市中山隧道時發現疑似「長髮女鬼」畫面，繪聲繪影。警方昨晚調出監視...

美濃大峽谷案 地主丈夫疑畏罪！服不明液體送醫

橋頭地檢署續追美濃大峽谷案，27日搜查地主石麗君住處，她丈夫巫清文疑畏罪躲至頂樓服不明液體，送醫急救。交保中的石麗君則因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。