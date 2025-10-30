聽新聞
影／隧道疑見長髮女鬼…警查出同車3人 受驚男：嚇到有陰影還摔傷
賴姓男子10月26日晚間7時許，騎車行經基隆市中山隧道時發現疑似「長髮女鬼」畫面，引發熱議，外界繪聲繪影。警方昨晚調出監視器查出真相，一輛汽車違停隧道內，走下1男1女，警方通知到案釐清。賴男被嚇到隔天仍心神不寧，下樓時還摔傷，他說，「真的會有陰影」，一定要法辦。
基隆港警總隊已經掌握車輛，通知關係人到案說明，經警方調閱監視器，發現當時車內有3人，1人駕車、1男1女下車，男子幫女子拍照，後來開車離去。初判沒有變裝，站立停留十多分鐘，動機待釐清。
警方說，針對車輛違規停在隧道內，將依照道路交通處罰條例55條開罰。另外有沒有涉及社維法，警方還要再調查，3人表示會前往基隆港警總說明。
賴男說，這實在是很過分，為何偏偏在這個時間點，站在隧道內嚇人，「如同用扮鬼方式」，讓機車騎士或者汽車駕駛者心裡有陰影，真的會有陰影。
賴男表示，因為看到像女鬼的畫面後，他就一直心神不寧，整晚回家後就一直在想「我到底是看到什麼？無法好好休息。」因此看到的隔天仍被嚇到精神不濟，在下樓梯到地下室時摔傷，「如果抓到，要依法究辦，真的太過分。」
