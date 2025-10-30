影／基隆中山隧道飄長髮女鬼？警調出監視器查出真相

近日網路流傳一名男子10月26日晚間7時許，騎車行經基隆市中山隧道時發現疑似「長髮女鬼」畫面，繪聲繪影。警方昨晚調出監視器查出真相，是有一輛車違停隧道內，車上有3人，一男一女下車，男子幫女子拍照，停留十多分鐘後駕車離去。

基隆市警第四分局表示，網路流傳有名男子於10月26日晚間7時許行經中山隧道時，看到疑似「人形鬼影」畫面。經查，截至目前為止分局尚未接獲任何相關報案或求助案件。

為釐清網傳情事真偽，分局已主動派員前往現場勘查，並調閱周邊監視器畫面，以釐清是否有人為因素或其他可疑情形，亦加強該路段及周邊地區巡邏勤務，以確保用路人安全。

第四分局表示，若有民眾發現可疑人員，或有人以蒙面、偽裝、惡作劇等方式刻意驚嚇他人、造成社會恐慌，警方將依社會秩序維護法相關規定裁罰。

基隆港警隊昨晚也已經掌握車輛，將通知關係人到案說明，經警方調閱監視器，發現當時有3人在車上，1人駕車、1男1女下車，男子幫女子拍照，在隧道內停留，後來女子跑到對向，可能因此有機車經過，看到女子模樣。