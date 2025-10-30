獨／休旅車拒停衝撞巡邏車撞進基隆文化中心前廣場 大批警逮1男

基隆警方昨晚在街頭發生一輛休旅車車牌註銷，拒絕攔查，並加速逃逸，警方一路追捕，並通報警力攔截，在文化中心前圍捕，發生衝撞，撞進文化中心前廣場，把鐵護欄都撞斷多處，場面一片凌亂，警荷槍實彈壓制開車葉男，車上查疑疑似喪屍煙彈，已採驗帶回分局調查釐清。

第一分局忠二路派出所昨晚11點多，在街頭發現一一輛休旅車車牌註銷，拒絕攔查，並加速逃逸，警方在街頭一路追捕，並通報警力攔截，在信一路文化中心前巡邏車和休旅車發生衝撞，撞進文化中心前廣場。