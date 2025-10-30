聽新聞
0:00 / 0:00

美濃大峽谷案 地主丈夫疑畏罪！服不明液體送醫

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄報導

石麗君涉嫌參與美濃大峽谷開挖，沒想到在民代前往會勘時，仍大搖大擺出現，引發爭議。記者巫鴻瑋／翻攝
石麗君涉嫌參與美濃大峽谷開挖，沒想到在民代前往會勘時，仍大搖大擺出現，引發爭議。記者巫鴻瑋／翻攝

橋頭地檢署續追美濃大峽谷案，27日搜查地主石麗君住處，她丈夫巫清文疑畏罪躲至頂樓服不明液體，送醫急救。交保中的石麗君則因涉嫌斥資上千萬元購地，僱工盜採砂石，違反廢棄物清理法，28日晚間遭裁定羈押禁見。

檢調指，石麗君等人涉嫌於去年6月花約1600萬元購入美濃成功段470地號2215坪土地盜採砂石、回填廢棄物，今年9月14日遭檢調搜索，石女和丈夫否認犯案，訊後各以100萬、80萬元交保。

檢調本月27日上午再往石女住處搜索，巫以妻還沒起床為由，要求調查人員暫在門外等候，隨後逕自上樓，10分鐘後調查官朝屋內喊話，石才應門。

調查人員詢問巫清文人在哪，她表示「可能去樓上餵鴿子」，經她呼喊巫緩緩下樓，夫妻倆皆無異樣，不過搜索過程巫清文突劇烈咳嗽，調查官詢問，巫說是胃食道逆流，沒想到過數十分鐘突然面露難色、表示身體不適。

調查官在屋內找到疑被巫喝剩半瓶的不明藍綠色液體，緊急將他送醫洗胃，目前仍在加護病房救治觀察。巫送醫後，調查人員將石女帶回，經訊問認定涉違反廢棄物清理法，有勾串共犯證人及滅證之虞，向橋頭地院聲請羈押禁見獲准。

提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可打1925（依舊愛我）安心專線

美濃大峽谷 廢棄物 加護病房 盜採 胃食道逆流

延伸閱讀

廚餘大峽谷消失？卓揆點名台中改焚化 清運業怒了：排長龍被迫加班

躲頂樓鴿舍拒捕 美濃大峽谷犯嫌尚未脫離險境

涉美濃大峽谷案地主被指為藍營議員助理 國民黨高雄市黨部嚴正抗議

疑喝農藥拒捕！美濃大峽谷案石麗君丈夫送醫搶救中

相關新聞

美濃大峽谷案 地主丈夫疑畏罪！服不明液體送醫

橋頭地檢署續追美濃大峽谷案，27日搜查地主石麗君住處，她丈夫巫清文疑畏罪躲至頂樓服不明液體，送醫急救。交保中的石麗君則因...

獨／休旅車拒停衝撞巡邏車撞進基隆文化中心前廣場 大批警逮1男

基隆警方昨晚在街頭發生一輛休旅車車牌註銷，拒絕攔查，並加速逃逸，警方一路追捕，並通報警力攔截，在文化中心前圍捕，發生衝撞...

土城驚見內衣神偷！男子當街竊女性內衣 警3小時逮人

新北市土城區今天下午驚傳有人當街偷取女性內衣，行竊過程全被網友PO上網。警方獲悉，立刻根據竊賊衣著特徵調閱監視器，3小時...

影／新北老翁不滿被按喇叭攔車嗆聲 躺馬路「肉身擋車」挨罰

新北市1名73歲老翁上午在三重區騎機車不滿被按喇叭，隨即追上前攔車嗆聲，汽車駕駛再次長按喇叭示威後，老翁惱羞成怒躺在馬路...

居服員到宅送餐發現！9旬翁卡床櫃縫隙亡 兒上班聞噩耗慟認屍

台中市太平區今發生離奇死亡案，9旬田姓老翁被到宅送餐的居服員發現，卡在衣櫃和床之間狹窄縫隙，已無生命跡象，消防局獲報到場...

三立電視台外抱瓦斯桶！男陳抗點燃火把 警消撲滅壓制逮捕

陳姓男子今下午持瓦斯桶在台北市的三立電視台外陳抗，點燃營火火把，被消防隊撲滅，員警壓制逮捕，過程約10分鐘；警方調查他是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。