美濃大峽谷案 地主丈夫疑畏罪！服不明液體送醫

石麗君涉嫌參與美濃大峽谷開挖，沒想到在民代前往會勘時，仍大搖大擺出現，引發爭議。記者巫鴻瑋／翻攝

橋頭地檢署續追美濃大峽谷案，27日搜查地主石麗君住處，她丈夫巫清文疑畏罪躲至頂樓服不明液體，送醫急救。交保中的石麗君則因涉嫌斥資上千萬元購地，僱工盜採砂石，違反廢棄物清理法，28日晚間遭裁定羈押禁見。

檢調指，石麗君等人涉嫌於去年6月花約1600萬元購入美濃成功段470地號2215坪土地盜採砂石、回填廢棄物，今年9月14日遭檢調搜索，石女和丈夫否認犯案，訊後各以100萬、80萬元交保。

檢調本月27日上午再往石女住處搜索，巫以妻還沒起床為由，要求調查人員暫在門外等候，隨後逕自上樓，10分鐘後調查官朝屋內喊話，石才應門。

調查人員詢問巫清文人在哪，她表示「可能去樓上餵鴿子」，經她呼喊巫緩緩下樓，夫妻倆皆無異樣，不過搜索過程巫清文突劇烈咳嗽，調查官詢問，巫說是胃食道逆流，沒想到過數十分鐘突然面露難色、表示身體不適。

調查官在屋內找到疑被巫喝剩半瓶的不明藍綠色液體，緊急將他送醫洗胃，目前仍在加護病房救治觀察。巫送醫後，調查人員將石女帶回，經訊問認定涉違反廢棄物清理法，有勾串共犯證人及滅證之虞，向橋頭地院聲請羈押禁見獲准。

