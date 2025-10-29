土城驚見內衣神偷！男子當街竊女性內衣 警3小時逮人
新北市土城區今天下午驚傳有人當街偷取女性內衣，行竊過程全被網友PO上網。警方獲悉，立刻根據竊賊衣著特徵調閱監視器，3小時火速鎖定、逮捕一名61歲顏姓男子，警詢後將依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。
今天下午，一段名為「阿北這樣不行喔！」的影片，迅速在社群平台Threads上流傳，內容疑為顏姓男子於學府路一段附近，當街竊取民眾掛在路邊曝曬的女性內衣褲。
過程中，顏男還對兩大排衣物東挑西揀，同時左顧右盼，最後幾經精選出一件米白色內衣帶走，過程全部被網友拍下。警方經調閱相關監視器，發現顏男係於12時36分下手行竊，依影片中的男子穿著特徵鎖定身分，於傍晚5時22分在青雲路上發現他的行蹤，將其帶回警局偵辦。
