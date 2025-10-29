影／新北老翁不滿被按喇叭攔車嗆聲 躺馬路「肉身擋車」挨罰

新北市1名73歲老翁上午在三重區騎機車不滿被按喇叭，隨即追上前攔車嗆聲，汽車駕駛再次長按喇叭示威後，老翁惱羞成怒躺在馬路上阻止對方離開，造成後方塞車。員警獲報到場趕走老翁，將依法舉發，最高可處3萬6千元罰鍰。

34歲張姓男子事後在Threads貼出影片，發文諷刺老翁「一大早就給我才藝表演，最後還躺在路上」，但也有些網友留言不認同他後來又挑釁長按一次喇叭。

據了解，張男上午9時許駕駛休旅車搭載妻兒，從五股區中興路二段28巷綠燈直行通過四維路口銜接國道路，陳姓老翁則在休旅車的右前方，自四維路紅燈右轉國道路騎到休旅車前面。

張男認為機車闖紅燈還擋在路中央，按喇叭示警、抗議，並超車加速前行，引起老翁不滿，馬上從右側加速衝到休旅車正前方驟然減速攔車，張男向左閃避加速駛離，進入三重區因前方車多又被老翁追上。

這次老翁越過道路中線騎在休旅車駕駛座左側，大聲質問「你剛剛在叭X小啦」，嗆完向前騎又被長按一聲喇叭示威，老翁更加惱怒，直接把機車停在休旅車前，氣呼呼招手邀戰並打開椅墊似要「抄傢伙」，但又空手蓋上。

張男見狀倒車準備繞開，老翁先是雙手插腰擋住去路，下一秒竟直接躺在馬路上用肉身擋車。張男這時已經打110報警。員警趕抵抄登資料，雙方皆表示互不提告，且無人受傷、沒有車損，最後告知將檢視行車記錄影片，若有違規依法告發，便將老翁趕離現場。

警方指出，陳姓老翁在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，屬於惡意逼車危險駕駛行為，已違反道路交通管理處罰條例第43條第1項4款，待收到張男提供舉證影像將依規定舉發，可處6千元以上3萬6千元以下罰鍰。