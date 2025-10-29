聽新聞
0:00 / 0:00

影／新北老翁不滿被按喇叭攔車嗆聲 躺馬路「肉身擋車」挨罰

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名73歲老翁上午在三重區騎機車不滿被按喇叭，隨即追上前攔車嗆聲，汽車駕駛再次長按喇叭示威後，老翁惱羞成怒躺在馬路上阻止對方離開，造成後方塞車。員警獲報到場趕走老翁，將依法舉發，最高可處3萬6千元罰鍰。

34歲張姓男子事後在Threads貼出影片，發文諷刺老翁「一大早就給我才藝表演，最後還躺在路上」，但也有些網友留言不認同他後來又挑釁長按一次喇叭。

據了解，張男上午9時許駕駛休旅車搭載妻兒，從五股區中興路二段28巷綠燈直行通過四維路口銜接國道路，陳姓老翁則在休旅車的右前方，自四維路紅燈右轉國道路騎到休旅車前面。

張男認為機車闖紅燈還擋在路中央，按喇叭示警、抗議，並超車加速前行，引起老翁不滿，馬上從右側加速衝到休旅車正前方驟然減速攔車，張男向左閃避加速駛離，進入三重區因前方車多又被老翁追上。

這次老翁越過道路中線騎在休旅車駕駛座左側，大聲質問「你剛剛在叭X小啦」，嗆完向前騎又被長按一聲喇叭示威，老翁更加惱怒，直接把機車停在休旅車前，氣呼呼招手邀戰並打開椅墊似要「抄傢伙」，但又空手蓋上。

張男見狀倒車準備繞開，老翁先是雙手插腰擋住去路，下一秒竟直接躺在馬路上用肉身擋車。張男這時已經打110報警。員警趕抵抄登資料，雙方皆表示互不提告，且無人受傷、沒有車損，最後告知將檢視行車記錄影片，若有違規依法告發，便將老翁趕離現場。

警方指出，陳姓老翁在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，屬於惡意逼車危險駕駛行為，已違反道路交通管理處罰條例第43條第1項4款，待收到張男提供舉證影像將依規定舉發，可處6千元以上3萬6千元以下罰鍰。

汽車駕駛事後在Threads發文貼出影片，他與老翁發生行車糾紛，老翁騎機車越過道路中線到休旅車駕駛座左側，大聲嗆聲質問「你剛剛在叭三小啦」。圖／翻攝Threads
汽車駕駛事後在Threads發文貼出影片，他與老翁發生行車糾紛，老翁騎機車越過道路中線到休旅車駕駛座左側，大聲嗆聲質問「你剛剛在叭三小啦」。圖／翻攝Threads
新北市1名73歲老翁上午在三重區騎機車不滿被按喇叭，隨即追上前攔車嗆聲，汽車駕駛再次長按喇叭示威，老翁惱羞成怒乾脆躺在馬路上不讓對方離開，造成後方塞車。記者林昭彰／翻攝
新北市1名73歲老翁上午在三重區騎機車不滿被按喇叭，隨即追上前攔車嗆聲，汽車駕駛再次長按喇叭示威，老翁惱羞成怒乾脆躺在馬路上不讓對方離開，造成後方塞車。記者林昭彰／翻攝

休旅車 新北

延伸閱讀

新北107處養豬場設備老舊 民代籲市府協助業者轉型升級

來自染疫場流向新北80公斤肉品未銷毀 侯友宜：請中央協助檢驗都不理

白沙屯媽祖10月31日起遶境新北土城板橋 警交通管制

非洲豬瘟議題延燒也燒出獸醫荒 新北坦承公職獸醫缺口大

相關新聞

居服員到宅送餐發現！9旬翁卡床櫃縫隙亡 兒上班聞噩耗慟認屍

台中市太平區今發生離奇死亡案，9旬田姓老翁被到宅送餐的居服員發現，卡在衣櫃和床之間狹窄縫隙，已無生命跡象，消防局獲報到場...

三立電視台外抱瓦斯桶！男陳抗點燃火把 警消撲滅壓制逮捕

陳姓男子今下午持瓦斯桶在台北市的三立電視台外陳抗，點燃營火火把，被消防隊撲滅，員警壓制逮捕，過程約10分鐘；警方調查他是...

土城驚見內衣神偷！男子當街竊女性內衣 警3小時逮人

新北市土城區今天下午驚傳有人當街偷取女性內衣，行竊過程全被網友PO上網。警方獲悉，立刻根據竊賊衣著特徵調閱監視器，3小時...

影／新北老翁不滿被按喇叭攔車嗆聲 躺馬路「肉身擋車」挨罰

新北市1名73歲老翁上午在三重區騎機車不滿被按喇叭，隨即追上前攔車嗆聲，汽車駕駛再次長按喇叭示威後，老翁惱羞成怒躺在馬路...

不明原因失控擦撞路緣！騎士噴飛撞燈桿倒地 頭部重創送醫不治

35歲潘男今天下午1時許騎機車行經新北市新莊區環漢路三段，機車不明原因失控先擦撞路緣，接著再碰撞燈桿後自摔倒地。救護人員...

橫跨三縣離奇命案…嘉義相驗無外傷 全案暫以遺棄屍體偵辦

台南市有名9旬郭姓婦人日前被孫女通報失蹤，警方追查後發現她已死亡，遺體疑遭67歲傅姓兒子載往嘉義大埔阿婆灣山區棄置。警方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。