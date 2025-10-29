高雄大寮區廢塑膠處理廠火警 業者遭市府裁罰移送

高雄大寮區大發工業區「欣塑開發實業」公司從事廢塑膠回收破碎作業，因機台今天下午運轉過熱，引燃堆置廢塑膠冒出黑煙，幸火勢撲滅未造成人員傷亡，業者後續遭高市府依法裁罰並移送。

高雄市消防局表示，下午3時13分許獲報大寮區火警，派出大寮等8支分隊趕赴現場，經消防人員布水線灌救，順利撲滅火勢，無人員受傷受困。

高雄市政府環保局發布新聞稿說明，經AI雲端監控系統發現大發工業區有黑煙竄出，立即派員稽查，發現從事廢塑膠回收破碎作業的「欣塑開發實業」公司，因破碎機台運轉過熱，引燃堆置廢塑膠，產生明顯粒狀物，違反空氣污染防制法第32條，將裁處新台幣10萬元至500萬元不等罰鍰。

環保局表示，由空污小組到場監測環境，未檢出揮發性有機物（VOC），其餘相關數據無異常高值。

環保局指出，該公司於租賃廠房內堆置廢塑膠，未符合設施標準貯存規定，違反廢棄物清理法第36條，將裁處6000元至300萬元不等罰鍰，另外，未領有處理許可，逕行從事廢塑膠貯存及破碎處理部分，涉犯同法第46條第3、4款刑責規定，將移送法辦。

環保局呼籲，業者應落實公共安全與環境管理，並依規定合法申請，以降低污染風險，若民眾發現異味污染或空氣品質異常，可撥打「1999」市政專線或公害陳情專線「07-7317600」通報。