快訊

坣娜紅斑性狼瘡辭世 醫揭該疾病「好發1族群」：症狀如千面女郎

幕後／更大的地不要 為何輝達偏愛T17、T18？李四川揭關鍵原因

在老公身旁過世！坣娜不敵病魔享年59歲 生前超低調要友人「全封口」

居服員到宅送餐發現！9旬翁卡床櫃縫隙亡 兒上班聞噩耗慟認屍

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市太平區今發生離奇死亡案，9旬田姓老翁被到宅送餐的居服員發現，卡在衣櫃和床之間狹窄縫隙，已無生命跡象，消防局獲報到場協助送長安醫院，經搶救仍宣告不治，據了解，老翁行動不便，與兒子同住，警方初步排除外力介入，通知正在上班的兒子認屍、製作筆錄，並報請台中地檢署相驗。

台中市消防局今天下午1時14分，接獲居服員報案，指太平區一名長者夾在衣櫃與床中間無法脫困，經派遣東英消防分隊共2車4人，由東英分隊分隊長黃昶維帶隊前往，同步通知市警局。消防隊員到場救出9旬男子，已無呼吸心跳，經給予必要急救處置後，送往長安醫院搶救。

據了解，田姓老翁行動不便，與其子同住，其子白天上班，有請居服員送餐，老翁通常會走到客廳，等待居服員送餐，今天居服員如往常送午餐到田宅，在客廳不見老翁蹤影，驚覺有異，結果在臥室發現老翁臉朝下，卡在衣櫃和床之間狹窄縫隙，沒有呼吸心跳，立即打119求助。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

台中市太平區今發生離奇死亡案，9旬老翁被到宅送餐的居服員發現，卡在衣櫃和床之間狹窄縫隙，已無生命跡象。示意圖／AI生成
台中市太平區今發生離奇死亡案，9旬老翁被到宅送餐的居服員發現，卡在衣櫃和床之間狹窄縫隙，已無生命跡象。示意圖／AI生成

居服員 台中市

延伸閱讀

投資黃金卡好賺？彰化76歲翁差點被假營業員騙走百萬老本

疑似A柱視線死角…花蓮老翁走斑馬線遭公車撞上 頭部受創昏迷指數只剩3

計程車司機載到失智老翁求助警 警一個動作查出老翁地址

BLACKPINK高雄開唱封路交管 老翁「迷路24小時」單車騎到屏東九如

相關新聞

居服員到宅送餐發現！9旬翁卡床櫃縫隙亡 兒上班聞噩耗慟認屍

台中市太平區今發生離奇死亡案，9旬田姓老翁被到宅送餐的居服員發現，卡在衣櫃和床之間狹窄縫隙，已無生命跡象，消防局獲報到場...

三立電視台外抱瓦斯桶！男陳抗點燃火把 警消撲滅壓制逮捕

陳姓男子今下午持瓦斯桶在台北市的三立電視台外陳抗，點燃營火火把，被消防隊撲滅，員警壓制逮捕，過程約10分鐘；警方調查他是...

不明原因失控擦撞路緣！騎士噴飛撞燈桿倒地 頭部重創送醫不治

35歲潘男今天下午1時許騎機車行經新北市新莊區環漢路三段，機車不明原因失控先擦撞路緣，接著再碰撞燈桿後自摔倒地。救護人員...

橫跨三縣離奇命案…嘉義相驗無外傷 全案暫以遺棄屍體偵辦

台南市有名9旬郭姓婦人日前被孫女通報失蹤，警方追查後發現她已死亡，遺體疑遭67歲傅姓兒子載往嘉義大埔阿婆灣山區棄置。警方...

對大哥的女人不禮貌！男子遭狂毆、逼喝尿吞紙影片上傳…警方逮人送辦

宜蘭37歲李姓男子疑似在酒後對「大哥」的女人不當肢體接觸，慘遭余姓男子帶走毆打、狂呼巴掌，還強逼下跪、喝尿吞紙、剃髮，把...

鋰電池起火難滅！今大園儲能櫃火災演練導入科技 強化新能源災害應變

為強化新興能源設施火災應變能力，桃市消防局第三救災救護大隊大園分隊今聯手大園產業園區服務中心，舉辦「儲能櫃實兵搶救演練」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。