居服員到宅送餐發現！9旬翁卡床櫃縫隙亡 兒上班聞噩耗慟認屍

台中市太平區今發生離奇死亡案，9旬田姓老翁被到宅送餐的居服員發現，卡在衣櫃和床之間狹窄縫隙，已無生命跡象，消防局獲報到場協助送長安醫院，經搶救仍宣告不治，據了解，老翁行動不便，與兒子同住，警方初步排除外力介入，通知正在上班的兒子認屍、製作筆錄，並報請台中地檢署相驗。

台中市消防局今天下午1時14分，接獲居服員報案，指太平區一名長者夾在衣櫃與床中間無法脫困，經派遣東英消防分隊共2車4人，由東英分隊分隊長黃昶維帶隊前往，同步通知市警局。消防隊員到場救出9旬男子，已無呼吸心跳，經給予必要急救處置後，送往長安醫院搶救。

據了解，田姓老翁行動不便，與其子同住，其子白天上班，有請居服員送餐，老翁通常會走到客廳，等待居服員送餐，今天居服員如往常送午餐到田宅，在客廳不見老翁蹤影，驚覺有異，結果在臥室發現老翁臉朝下，卡在衣櫃和床之間狹窄縫隙，沒有呼吸心跳，立即打119求助。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線