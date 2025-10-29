不明原因失控擦撞路緣！騎士噴飛撞燈桿倒地 頭部重創送醫不治

快訊

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

35歲潘男今天下午1時許騎機車行經新北市新莊區環漢路三段，機車不明原因失控先擦撞路緣，接著再碰撞燈桿後自摔倒地。救護人員到場發現潘男頭部重創，送醫急救後宣告不治。警方封鎖現場採證測繪，車禍原因仍待調查。

據了解，新莊分局交通分隊警員今天下午1時許巡邏經過新莊區環漢路三段，發現1名騎士倒臥路邊，警員立即通報119到場救援。救護人員到場後發現倒地的潘姓男騎士頭部重創失去意識，緊急將他送往亞東醫院救治，但潘男因傷重，下午3時20分宣告急救無效。

警方調閱監視器，潘男行經該處時不明原因擦撞路緣，導致機車失控撞上燈桿後人車倒地，確切車禍原因仍待調查釐清。警方呼籲用路人駕駛汽機車時，若精神狀況不佳應先充分休息後再出發，切勿疲勞駕駛，以保障他人及自身用路人之安全。

警方及救護人員到場將潘男送醫，但經急救後仍宣告不治。記者黃子騰／翻攝
現場地面留下長長刮地痕。記者黃子騰／翻攝
潘男騎乘這輛機車發生事故身亡。記者黃子騰／翻攝
新北 車禍 機車騎士

