橫跨三縣離奇命案…嘉義相驗無外傷 全案暫以遺棄屍體偵辦

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

台南市有名9旬郭姓婦人日前被孫女通報失蹤，警方追查後發現她已死亡，遺體疑遭67歲傅姓兒子載往嘉義大埔阿婆灣山區棄置。警方橫跨台南、南投與嘉義3縣市追查，案件權責歸屬、死因鑑定成為焦點。今天嘉檢會同法醫解剖，初步未見外力或創傷跡象，死因仍待組織檢體化驗確認，暫依遺棄屍體罪偵辦。

本案從台南發端、南投查獲人、嘉義尋獲屍體，偵辦範圍跨越3縣市，導致轄區權責需重新界定。案情起於台南市永康區，傅男35歲的女兒於10月19日報案，指父親與祖母同時失聯，懷疑父親有情緒問題。警方循線查得傅男手機訊號最後出現在南投集集，21日凌晨在當地一家民宿發現傅男。

傅男當時神情恍惚、供詞反覆，一度稱母親「已死亡」、又說「丟在塔塔加山區」。南投地檢署最初以「殺害直系血親尊親屬」重大案件指揮偵辦並拘提傅男。經連夜偵訊，22日傅男改口坦承母親過世後曾伴屍多日，之後駕車載往嘉義縣中埔鄉山區棄置，辯稱「讓母親回歸自然」。警方23日上午10時許在中埔山區尋獲遺體，遺體包覆黑色垃圾袋，未見明顯外傷、瘀青或勒痕。

嘉義地檢署當日即相驗，但因死因難判定，決定29日再解剖。今天法醫檢驗初步確認遺體無外力致死跡象，已採樣送驗，待化驗報告出爐後，才能進一步判斷是否涉及他殺或其他刑責。嘉檢目前暫依刑法遺棄屍體罪方向偵辦。

由於命案涉及三地，檢警權責歸屬仍待釐清。依現行規定，命案偵查地與棄屍地皆可主辦，若雙方協調不成，最終由高檢署裁示。南投地檢與嘉義地檢目前皆已立案，將依化驗結果及案情發展再行協調。

台南婦失蹤案橫跨台南南投嘉義三地，嘉檢解剖初判皆無發現創傷證據，採檢體送驗仍待鑑驗確認死因。圖／資料照片
台南婦失蹤案橫跨台南南投嘉義三地，嘉檢解剖初判皆無發現創傷證據，採檢體送驗仍待鑑驗確認死因。圖／資料照片

嘉義 南投 台南

相關新聞

影／驚悚畫面曝光！蘆洲客貨車載4人撞進萊爾富 82歲翁送醫

新北市蘆洲稍早發生汽車撞進超商的事故，據了解53歲黃姓男子當時開車載父母和妹妹準備要去士林的菜市場做生意，自稱因為吃了感...

盜「囝仔公」金牌竊賊被神速逮捕 辯「有向神明擲筊問過」

南投縣中寮鄉萬善堂日前傳出遭竊，廟內金牌與香油錢共損失約新台幣140萬元。草屯警分局接獲報案後，立即組成專案小組調閱監視...

蝦皮智取店收銀機成竊賊新目標 新湖警破獲多起竊案成功抓2嫌

新竹縣政府警察局新湖分局於今年8月間，陸續接獲新豐、湖口地區民眾報案，指稱汽、機車竊案頻傳，期間更接連發生多起「蝦皮智取...

對大哥的女人不禮貌！男子遭狂毆、逼喝尿吞紙影片上傳…警方逮人送辦

宜蘭37歲李姓男子疑似在酒後對「大哥」的女人不當肢體接觸，慘遭余姓男子帶走毆打、狂呼巴掌，還強逼下跪、喝尿吞紙、剃髮，把...

鋰電池起火難滅！今大園儲能櫃火災演練導入科技 強化新能源災害應變

為強化新興能源設施火災應變能力，桃市消防局第三救災救護大隊大園分隊今聯手大園產業園區服務中心，舉辦「儲能櫃實兵搶救演練」...

