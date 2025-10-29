橫跨三縣離奇命案…嘉義相驗無外傷 全案暫以遺棄屍體偵辦

台南市有名9旬郭姓婦人日前被孫女通報失蹤，警方追查後發現她已死亡，遺體疑遭67歲傅姓兒子載往嘉義大埔阿婆灣山區棄置。警方橫跨台南、南投與嘉義3縣市追查，案件權責歸屬、死因鑑定成為焦點。今天嘉檢會同法醫解剖，初步未見外力或創傷跡象，死因仍待組織檢體化驗確認，暫依遺棄屍體罪偵辦。

本案從台南發端、南投查獲人、嘉義尋獲屍體，偵辦範圍跨越3縣市，導致轄區權責需重新界定。案情起於台南市永康區，傅男35歲的女兒於10月19日報案，指父親與祖母同時失聯，懷疑父親有情緒問題。警方循線查得傅男手機訊號最後出現在南投集集，21日凌晨在當地一家民宿發現傅男。

傅男當時神情恍惚、供詞反覆，一度稱母親「已死亡」、又說「丟在塔塔加山區」。南投地檢署最初以「殺害直系血親尊親屬」重大案件指揮偵辦並拘提傅男。經連夜偵訊，22日傅男改口坦承母親過世後曾伴屍多日，之後駕車載往嘉義縣中埔鄉山區棄置，辯稱「讓母親回歸自然」。警方23日上午10時許在中埔山區尋獲遺體，遺體包覆黑色垃圾袋，未見明顯外傷、瘀青或勒痕。

嘉義地檢署當日即相驗，但因死因難判定，決定29日再解剖。今天法醫檢驗初步確認遺體無外力致死跡象，已採樣送驗，待化驗報告出爐後，才能進一步判斷是否涉及他殺或其他刑責。嘉檢目前暫依刑法遺棄屍體罪方向偵辦。