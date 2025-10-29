快訊

王子道歉了！認和粿粿「超出朋友應有的界線」

輝達選址確定了！蔣萬安親自宣布在北士科T17、T18

確定了！輝達落腳北市 今中午視訊會議 蔣萬安稍後宣布

AI助攻消防！高雄獲贈AI救災系統 邁入智能時代

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市消防局邁入AI科技救災，由藏識科技公司捐贈「AI無人機智慧消防系統」，能在緊急火場中快速完成自動派遣、即時偵察與高效率救援指揮。消防局認為，將顯著提升救災效率。

高雄市消防局表示，這套AI無人機智慧消防系統系統，整合多機協同偵察、自動巡航起降及AI視覺輔助降落等創新技術，響應政府推動「韌性國家」及高雄市「智慧治理」精神，由高雄市消防局長王志平代表接受捐贈。

據了解，這套系統是藏識科技獨家研發，結合AI人工智慧、空間資訊與多機協同控制技術，簡化操作流程，僅2至3個步驟便可完成派遣，讓多架無人機一鍵迅速起飛，自主巡航與協同偵查，並即時回傳影像供指揮官，在緊急火場中，可及時掌握火場狀況，展現台灣自主無人機救災新技術。

高雄市消防局長王志平表示，消防工作面對高風險環境與時間壓力，智慧化科技的導入將大幅提升救災決策速度與安全性，其中智慧消防無人機系統的落地應用，不僅能用於城市火場偵察，也適合應用於災後山區及地震災區救援作業，將協助消防局於災害現場即時掌握狀況，強化防護前線人員的安全，開啟高雄智慧救災新里程。

藏識科技總經理任念志表示，這套系統整合AI視覺技術與GIS國產圖台，可在無RTK定位信號下，利用影像特徵完成自主降落與物資投放，並支援多機協同任務，是完全由國內研發團隊自主打造的AI消防技術，未來將繼續以技術創新為核心，推動無人機應用於更多公共服務領域，並致力於開拓國際市場，期望為台灣無人機產業帶來嶄新機會。   

藏識科技公司總經理任念志（左）捐贈AI無人機智慧消防系統給高雄市消防局，由局長王志平代表受贈。圖／高雄市消防局提供
藏識科技公司總經理任念志（左）捐贈AI無人機智慧消防系統給高雄市消防局，由局長王志平代表受贈。圖／高雄市消防局提供

高雄市 災後

延伸閱讀

史瓦帝尼9外師續留高雄任教 教育深化台史情誼

鋰電池起火難滅！今大園儲能櫃火災演練導入科技 強化新能源災害應變

新纖轉型 打造無人載具園區…新光InnovHUB動土

新光無人載具園區義美助陣 強強聯手有譜

相關新聞

影／驚悚畫面曝光！蘆洲客貨車載4人撞進萊爾富 82歲翁送醫

新北市蘆洲稍早發生汽車撞進超商的事故，據了解53歲黃姓男子當時開車載父母和妹妹準備要去士林的菜市場做生意，自稱因為吃了感...

盜「囝仔公」金牌竊賊被神速逮捕 辯「有向神明擲筊問過」

南投縣中寮鄉萬善堂日前傳出遭竊，廟內金牌與香油錢共損失約新台幣140萬元。草屯警分局接獲報案後，立即組成專案小組調閱監視...

蝦皮智取店收銀機成竊賊新目標 新湖警破獲多起竊案成功抓2嫌

新竹縣政府警察局新湖分局於今年8月間，陸續接獲新豐、湖口地區民眾報案，指稱汽、機車竊案頻傳，期間更接連發生多起「蝦皮智取...

橫跨三縣離奇命案…嘉義相驗無外傷 全案暫以遺棄屍體偵辦

台南市有名9旬郭姓婦人日前被孫女通報失蹤，警方追查後發現她已死亡，遺體疑遭67歲傅姓兒子載往嘉義大埔阿婆灣山區棄置。警方...

對大哥的女人不禮貌！男子遭狂毆、逼喝尿吞紙影片上傳…警方逮人送辦

宜蘭37歲李姓男子疑似在酒後對「大哥」的女人不當肢體接觸，慘遭余姓男子帶走毆打、狂呼巴掌，還強逼下跪、喝尿吞紙、剃髮，把...

鋰電池起火難滅！今大園儲能櫃火災演練導入科技 強化新能源災害應變

為強化新興能源設施火災應變能力，桃市消防局第三救災救護大隊大園分隊今聯手大園產業園區服務中心，舉辦「儲能櫃實兵搶救演練」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。