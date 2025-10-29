AI助攻消防！高雄獲贈AI救災系統 邁入智能時代
高雄市消防局邁入AI科技救災，由藏識科技公司捐贈「AI無人機智慧消防系統」，能在緊急火場中快速完成自動派遣、即時偵察與高效率救援指揮。消防局認為，將顯著提升救災效率。
高雄市消防局表示，這套AI無人機智慧消防系統系統，整合多機協同偵察、自動巡航起降及AI視覺輔助降落等創新技術，響應政府推動「韌性國家」及高雄市「智慧治理」精神，由高雄市消防局長王志平代表接受捐贈。
據了解，這套系統是藏識科技獨家研發，結合AI人工智慧、空間資訊與多機協同控制技術，簡化操作流程，僅2至3個步驟便可完成派遣，讓多架無人機一鍵迅速起飛，自主巡航與協同偵查，並即時回傳影像供指揮官，在緊急火場中，可及時掌握火場狀況，展現台灣自主無人機救災新技術。
高雄市消防局長王志平表示，消防工作面對高風險環境與時間壓力，智慧化科技的導入將大幅提升救災決策速度與安全性，其中智慧消防無人機系統的落地應用，不僅能用於城市火場偵察，也適合應用於災後山區及地震災區救援作業，將協助消防局於災害現場即時掌握狀況，強化防護前線人員的安全，開啟高雄智慧救災新里程。
藏識科技總經理任念志表示，這套系統整合AI視覺技術與GIS國產圖台，可在無RTK定位信號下，利用影像特徵完成自主降落與物資投放，並支援多機協同任務，是完全由國內研發團隊自主打造的AI消防技術，未來將繼續以技術創新為核心，推動無人機應用於更多公共服務領域，並致力於開拓國際市場，期望為台灣無人機產業帶來嶄新機會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言