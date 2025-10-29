AI助攻消防！高雄獲贈AI救災系統 邁入智能時代

高雄市消防局邁入AI科技救災，由藏識科技公司捐贈「AI無人機智慧消防系統」，能在緊急火場中快速完成自動派遣、即時偵察與高效率救援指揮。消防局認為，將顯著提升救災效率。

高雄市消防局表示，這套AI無人機智慧消防系統系統，整合多機協同偵察、自動巡航起降及AI視覺輔助降落等創新技術，響應政府推動「韌性國家」及高雄市「智慧治理」精神，由高雄市消防局長王志平代表接受捐贈。

據了解，這套系統是藏識科技獨家研發，結合AI人工智慧、空間資訊與多機協同控制技術，簡化操作流程，僅2至3個步驟便可完成派遣，讓多架無人機一鍵迅速起飛，自主巡航與協同偵查，並即時回傳影像供指揮官，在緊急火場中，可及時掌握火場狀況，展現台灣自主無人機救災新技術。

高雄市消防局長王志平表示，消防工作面對高風險環境與時間壓力，智慧化科技的導入將大幅提升救災決策速度與安全性，其中智慧消防無人機系統的落地應用，不僅能用於城市火場偵察，也適合應用於災後山區及地震災區救援作業，將協助消防局於災害現場即時掌握狀況，強化防護前線人員的安全，開啟高雄智慧救災新里程。