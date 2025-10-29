失智婦外出購物忘記回家路 楊梅警靠「這招」助團圓

快訊

老婦外出購物卻突然忘記回家的路，今日凌晨在裕成路上徘徊。圖：讀者提供

桃園市楊梅區一名86歲蔡姓老婦外出購物卻突然忘記回家的路，今(29)日凌晨2時許在裕成路上徘徊，楊梅警分局獲報後立即派員前往協助，透過老婦的隨身物品確認其身分，最終平安將她送返家。

S 77021231 0
警方聯繫家屬並以巡邏車載送老婦返家。圖：讀者提供

草湳派出所說明，警員吳崇亘與史譯文抵達現場後，發現該名老婦拄著拐杖、步履緩慢面露倦容，疑似已在外徘徊多時。經上前關懷與詢問，老婦表示自己獨自外出購物，在回家途中突然忘記回家的路，所以一直在該處遊走。由於老婦無法清楚說出身分資料，員警仔細查看隨身物品，發現其攜帶家屬名片及證件，確認身分為蔡姓婦人，與兒子同住於楊梅區裕成路一帶。警方隨即聯繫家屬，並以巡邏車載送返家。家屬表示老婦人患有失智症，有時會無故獨自外出，幸好有熱心民眾關心報案及警方的協助，母親平安無恙的返家。

楊梅分局表示，家中若有年長或失智長輩，應協助配戴防走失手鍊或隨身聯絡資料，並加強陪伴以避免發生走失意外。警方也呼籲民眾，若發現疑似迷途長者，應立即通報警方，讓溫情守護每一位需要協助的長者。

