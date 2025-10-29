失智婦外出購物忘記回家路 楊梅警靠「這招」助團圓
桃園市楊梅區一名86歲蔡姓老婦外出購物卻突然忘記回家的路，今(29)日凌晨2時許在裕成路上徘徊，楊梅警分局獲報後立即派員前往協助，透過老婦的隨身物品確認其身分，最終平安將她送返家。
草湳派出所說明，警員吳崇亘與史譯文抵達現場後，發現該名老婦拄著拐杖、步履緩慢面露倦容，疑似已在外徘徊多時。經上前關懷與詢問，老婦表示自己獨自外出購物，在回家途中突然忘記回家的路，所以一直在該處遊走。由於老婦無法清楚說出身分資料，員警仔細查看隨身物品，發現其攜帶家屬名片及證件，確認身分為蔡姓婦人，與兒子同住於楊梅區裕成路一帶。警方隨即聯繫家屬，並以巡邏車載送返家。家屬表示老婦人患有失智症，有時會無故獨自外出，幸好有熱心民眾關心報案及警方的協助，母親平安無恙的返家。
楊梅分局表示，家中若有年長或失智長輩，應協助配戴防走失手鍊或隨身聯絡資料，並加強陪伴以避免發生走失意外。警方也呼籲民眾，若發現疑似迷途長者，應立即通報警方，讓溫情守護每一位需要協助的長者。
本文章來自《桃園電子報》。原文：失智婦外出購物忘記回家路 楊梅警靠「這招」助團圓
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言