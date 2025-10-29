聽新聞
對大哥的女人不禮貌！男子遭狂毆、逼喝尿吞紙影片上傳…警方逮人送辦
宜蘭37歲李姓男子疑似在酒後對「大哥」的女人不當肢體接觸，慘遭余姓男子帶走毆打、狂呼巴掌，還強逼下跪、喝尿吞紙、剃髮，把未打馬賽克的影片上傳社群，羞辱李男。羅東警分局發現影片主動偵辦，昨天深夜把施虐的余男查緝到案說明，全案依妨害自由、傷害及強制罪嫌送辦。
根據羅東警分局表示，施虐事件發生在10月28日凌晨，李姓男子受邀前往五結鄉一處民宿參加聚會，他見大哥的女人喝醉了，餐會結束後幫「大嫂」叫了一輛車送她離開，但疑似在過程有不當肢體接觸，被余男等人看見，當場大動肝火。
隨後，李男被帶到羅東某民宅，喝令他「下跪」、「跪直」，余男等人要他「講清楚」，影片中李男遭狂打臉頰，還把他的頭撞桌子，整個臉紅腫口鼻流血，甚至逼他喝尿、吞衛生紙、把頭髮剃一團亂，全部過程被余男一旁的友人錄影，上傳至社群限時動態羞辱李男，引起警方關注。
羅東分局員警在網路搜尋時發現該影片，主動偵辦，確認被害人身分及人身安全後協助受理報案，同時調閱相關監視器影像，釐清案件發生經過，當天晚上迅速查緝犯嫌到案，依妨害自由等罪嫌移送法辦。警方強調，對於暴力行為絕不寬貸，必將依法嚴辦。
