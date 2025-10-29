聽新聞
0:00 / 0:00
鋰電池起火難滅！今大園儲能櫃火災演練導入科技 強化新能源災害應變
為強化新興能源設施火災應變能力，桃市消防局第三救災救護大隊大園分隊今聯手大園產業園區服務中心，舉辦「儲能櫃實兵搶救演練」，模擬鋰電池異常起火情境，導入高科技偵察與智慧救災策略，展現跨單位聯防協作與高壓電災害應變實力。
今在大同智能公司電纜廠區演練場域涵蓋16組儲能電池組合屋，電壓高達69 kV（千伏）、總功率達43.77MW，屬高風險設施；演練情境設定為儲能櫃內電池模組異常導致鋰電池起火，廠方即刻啟動自衛消防編組，遠端操控系統停運並緊急斷電，同步監控內部溫度並確認自動滅火設備啟動。
考量鋰電池火災具易復燃與爆燃風險，且69 kV高壓電可能造成救難人員感電危害，消防隊立即啟動「科技偵察＋無人搶救」戰術，派遣消防機器人進行熱顯像評估與射水防護，同時出動雲梯車升梯至儲能櫃上方進行高空立體射水防止延燒，並配合無人機在空中即時回傳熱顯像影像與延燒風險情報，指揮官依據回傳資訊部署搶救策略，在確認斷電與火勢控制後，才能對儲能櫃灌水滅火，冷卻鋰電池防止熱失控復燃。
大園分隊長吳興黌指出，儲能櫃鋰電池火災大多發生於密閉櫃體內，若冒然開櫃恐引發爆燃，且高壓電環境下射水具高度感電風險，感謝大同智能公司全力配合演練，成功驗證科技裝備在高風險火災中的遠距搶救可行性，導入無人機與消防機器人等科技輔具，不僅提升火場資訊掌握準確性，更有效保障救災人員安全。
吳興黌說，今天的演練整合包含台灣電力公司、自來水公司、警察局、大園產業園區服務中心、環保局、環境事故技術小組、大園區公所及污水廠等各機關，共同確保高壓電救災安全、資訊器材充足，並強化環境監測與污染控制。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言