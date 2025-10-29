鋰電池起火難滅！今大園儲能櫃火災演練導入科技 強化新能源災害應變

為強化新興能源設施火災應變能力，桃市消防局第三救災救護大隊大園分隊今聯手大園產業園區服務中心，舉辦「儲能櫃實兵搶救演練」，模擬鋰電池異常起火情境，導入高科技偵察與智慧救災策略，展現跨單位聯防協作與高壓電災害應變實力。

今在大同智能公司電纜廠區演練場域涵蓋16組儲能電池組合屋，電壓高達69 kV（千伏）、總功率達43.77MW，屬高風險設施；演練情境設定為儲能櫃內電池模組異常導致鋰電池起火，廠方即刻啟動自衛消防編組，遠端操控系統停運並緊急斷電，同步監控內部溫度並確認自動滅火設備啟動。

考量鋰電池火災具易復燃與爆燃風險，且69 kV高壓電可能造成救難人員感電危害，消防隊立即啟動「科技偵察＋無人搶救」戰術，派遣消防機器人進行熱顯像評估與射水防護，同時出動雲梯車升梯至儲能櫃上方進行高空立體射水防止延燒，並配合無人機在空中即時回傳熱顯像影像與延燒風險情報，指揮官依據回傳資訊部署搶救策略，在確認斷電與火勢控制後，才能對儲能櫃灌水滅火，冷卻鋰電池防止熱失控復燃。

大園分隊長吳興黌指出，儲能櫃鋰電池火災大多發生於密閉櫃體內，若冒然開櫃恐引發爆燃，且高壓電環境下射水具高度感電風險，感謝大同智能公司全力配合演練，成功驗證科技裝備在高風險火災中的遠距搶救可行性，導入無人機與消防機器人等科技輔具，不僅提升火場資訊掌握準確性，更有效保障救災人員安全。