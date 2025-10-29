影／驚悚畫面曝光！蘆洲客貨車載4人撞進萊爾富 82歲翁送醫

新北市蘆洲稍早發生汽車撞進超商的事故，據了解53歲黃姓男子當時開車載父母和妹妹準備要去士林的菜市場做生意，自稱因為吃了感冒藥導致昏沉打盹肇事，幸好沒有殃及無辜，車上黃男的82歲父親撞到頭部由救護車送醫檢查。

監視器拍到清晨7時17分的驚悚車禍過程，肇事客貨車沿蘆洲區和平路直行至中山一路口，原本應該左轉，卻突然加速繼續直行朝前方路衝萊爾富超商奔去。整輛車衝上人行道撞擊Ubike租借站點數根停車柱，車身彈跳躍起墜下再衝向騎樓撞破超商玻璃大門進入店內直達收銀台。

客貨車立刻倒行退出店外，但卡在人行道停下。幸好衝撞的瞬間路上沒人，超商收銀台內外也沒有店員和顧客正在結帳，只有玻璃碎片和門邊貨架商品散落滿地。警方獲報迅速趕抵。

肇事黃姓駕駛聲稱吃完藥覺得嗜睡精神不濟，他開車搭載82歲父親、79歲母親、53歲妹妹，4人原本要去台北市士林區華榮市場擺攤做生意，才剛開車離家不遠就出車禍。黃姓老翁頭部擦挫傷由救護車送新北市立三重醫院包紮檢查，車上其餘3人輕微擦傷婉拒就醫。