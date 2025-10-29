快訊

台中非洲豬瘟...死豬3聯單數量兜不攏 中市府：疑有塗改調查中

豬農稱「豬9月流鼻血」？中市府：10月10日前未有大量異常死亡

美實驗猴遇車禍「趁亂逃走」！司機驚曝：感染3種病毒有攻擊性

聽新聞
0:00 / 0:00

影／驚悚畫面曝光！蘆洲客貨車載4人撞進萊爾富 82歲翁送醫

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲稍早發生汽車撞進超商的事故，據了解53歲黃姓男子當時開車載父母和妹妹準備要去士林的菜市場做生意，自稱因為吃了感冒藥導致昏沉打盹肇事，幸好沒有殃及無辜，車上黃男的82歲父親撞到頭部由救護車送醫檢查。

監視器拍到清晨7時17分的驚悚車禍過程，肇事客貨車沿蘆洲區和平路直行至中山一路口，原本應該左轉，卻突然加速繼續直行朝前方路衝萊爾富超商奔去。整輛車衝上人行道撞擊Ubike租借站點數根停車柱，車身彈跳躍起墜下再衝向騎樓撞破超商玻璃大門進入店內直達收銀台。

客貨車立刻倒行退出店外，但卡在人行道停下。幸好衝撞的瞬間路上沒人，超商收銀台內外也沒有店員和顧客正在結帳，只有玻璃碎片和門邊貨架商品散落滿地。警方獲報迅速趕抵。

肇事黃姓駕駛聲稱吃完藥覺得嗜睡精神不濟，他開車搭載82歲父親、79歲母親、53歲妹妹，4人原本要去台北市士林區華榮市場擺攤做生意，才剛開車離家不遠就出車禍。黃姓老翁頭部擦挫傷由救護車送新北市立三重醫院包紮檢查，車上其餘3人輕微擦傷婉拒就醫。

警方表示，黃姓駕駛酒測值0，客貨車稍後拖吊移置排除障礙，現場依交通事故繪測處理，詳細肇事原因尚待調查釐清。

新北市蘆洲中山一路清晨有1輛客貨車衝撞Ubike租借站再撞進超商，車上乘客1名82歲老翁頭部受傷送醫。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲中山一路清晨有1輛客貨車衝撞Ubike租借站再撞進超商，車上乘客1名82歲老翁頭部受傷送醫。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲中山一路清晨有1輛客貨車衝撞Ubike租借站再撞進超商，車上乘客1名82歲老翁頭部受傷送醫。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲中山一路清晨有1輛客貨車衝撞Ubike租借站再撞進超商，車上乘客1名82歲老翁頭部受傷送醫。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲中山一路清晨有1輛客貨車衝撞Ubike租借站再撞進超商，車上乘客1名82歲老翁頭部受傷送醫。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲中山一路清晨有1輛客貨車衝撞Ubike租借站再撞進超商，車上乘客1名82歲老翁頭部受傷送醫。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲中山一路清晨有1輛客貨車撞進超商，玻璃大門損毀、滿地碎玻璃。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲中山一路清晨有1輛客貨車撞進超商，玻璃大門損毀、滿地碎玻璃。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲中山一路清晨有1輛客貨車撞進超商，玻璃大門損毀、滿地碎玻璃。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲中山一路清晨有1輛客貨車撞進超商，玻璃大門損毀、滿地碎玻璃。記者林昭彰／翻攝

萊爾富超商 人行道

延伸閱讀

稱吃了感冒藥…新北蘆洲汽車撞進萊爾富超商 警方釐清中

民代建議蘆洲捷運機廠建幼兒園 侯友宜表示樂觀其成

7200萬改善人行道卻停機車 中市：有條件優先設停車彎

外力介入？台中駕駛頸部有「利刃傷」撞進鐵板燒店亡 車內有開山刀

相關新聞

影／驚悚畫面曝光！蘆洲客貨車載4人撞進萊爾富 82歲翁送醫

新北市蘆洲稍早發生汽車撞進超商的事故，據了解53歲黃姓男子當時開車載父母和妹妹準備要去士林的菜市場做生意，自稱因為吃了感...

盜「囝仔公」金牌竊賊被神速逮捕 辯「有向神明擲筊問過」

南投縣中寮鄉萬善堂日前傳出遭竊，廟內金牌與香油錢共損失約新台幣140萬元。草屯警分局接獲報案後，立即組成專案小組調閱監視...

蝦皮智取店收銀機成竊賊新目標 新湖警破獲多起竊案成功抓2嫌

新竹縣政府警察局新湖分局於今年8月間，陸續接獲新豐、湖口地區民眾報案，指稱汽、機車竊案頻傳，期間更接連發生多起「蝦皮智取...

鋰電池起火難滅！今大園儲能櫃火災演練導入科技 強化新能源災害應變

為強化新興能源設施火災應變能力，桃市消防局第三救災救護大隊大園分隊今聯手大園產業園區服務中心，舉辦「儲能櫃實兵搶救演練」...

保險公司離職經理疑宿怨與部屬起衝突 碰肩單挑互告不相讓

保險公司經理鄭姓男子與部屬蔣姓男子發生爭執，雙方在公司樓下起口角，互以肩膀碰撞對方，火藥味十足，警方據報到場，雙方互告對...

竹南「正義哥」勸導違停爆衝突 多人街頭徒手互毆還亮刀

苗栗縣竹南鎮博愛街與民族街口昨晚間發生一起民眾街頭衝突事件，警方接獲報案指稱多人徒手互毆，甚至有人亮刀，警方趕至現場處理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。