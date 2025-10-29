快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市潭子區一處水溝今天早上被發現有嬰屍，多位消防隊員打撈抱上岸，台中市消防局第一大隊部組長隨即送紅包給打撈消防隊員。命理師賴秀樺表示，打撈或是搬運遺體後，給予的紅包在玄學禮俗上又叫做「過運紅」，壓驚、或是除去煞氣、穢氣，避免協助的人員運勢低落而受到影響。

台中市消防局第一大隊表示，今天早上第一大隊潭子分隊接獲通報轄內排水溝發現疑似浮屍，分隊人員立即趕赴現場執行打撈及相關處置任務。過程中，人員秉持專業與冷靜，圓滿完成任務。

任務結束後，大隊組長立即前往潭子分隊慰問，對於隊員面對突發狀況的沉著應變與辛勞付出表達高度肯定，並頒發獎勵金以資鼓勵。

因為消防工作除火災搶救外，也有救溺、救助、救護等需要經常面臨生死現場。這些任務雖艱辛，卻是守護社會安全的重要一環。感謝潭子分隊全體人員的專業與堅守，也請弟兄們在救災之餘，務必注意身心健康。

命理師賴秀樺表示，打撈或是搬運遺體後，給予的紅包在玄學禮俗上又叫做「過運紅」，在於壓驚、或是除去煞氣、穢氣，避免協助的人員運勢低落而受到影響。

她說若是收到紅包，最好去買點東西吃吃喝喝，回到家前，紅包袋丟掉，這意思是「壓煞到此為止」，如果收者「心領了，不收紅包」，也可以撕掉紅包袋子上方的紅紙，裡面的金額回還，然後撕下的紅紙拿到土地公廟拜拜稟明事由後連同金紙化掉。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

台中市潭子區一處水溝今天早上被發現嬰屍，消防隊員打撈抱上岸，台中市消防局第一大隊部組長今天送紅包給打撈消防隊員。圖／取自台中市消防局第一大隊臉書
台中市潭子區一處水溝今天早上被發現嬰屍，消防隊員打撈抱上岸，台中市消防局第一大隊部組長今天送紅包給打撈消防隊員。圖／取自台中市消防局第一大隊臉書
台中市潭子區一處水溝今天早上被發現嬰屍，消防隊員打撈抱上岸。圖／讀者提供
台中市潭子區一處水溝今天早上被發現嬰屍，消防隊員打撈抱上岸。圖／讀者提供

相關新聞

查到了！台中水溝嬰屍案 發現生母是外籍女移工

台中市潭子區一處水溝今天早上被發現嬰屍，消防隊員打撈抱上岸，警方今天已查出嬰兒生母是25歲女移工，她目前送醫檢查中，是否...

台中消防隊員打撈嬰屍長官給紅包 命理師說紅包是「過運紅」

台中市潭子區一處水溝今天早上被發現有嬰屍，多位消防隊員打撈抱上岸，台中市消防局第一大隊部組長隨即送紅包給打撈消防隊員。命...

獨／台中水溝今早驚見棄嬰已死亡 臍帶未斷追生母

台中市潭子區今天早上一處水溝被發現有棄嬰，消防隊員到場要搶救，發現嬰兒已死亡，臍帶未斷，已通報警方調查處理中。

投資失利鋌而走險搶銀樓...南警找妻子柔情喊話 200萬金飾全數追回

36歲黃姓男子因投資失利、積欠債務，昨天傍晚穿著黑衣黑褲，頭戴全罩安全帽及口罩，闖入台南市安南區1間銀樓，一進門就拿辣椒...

影／逃逸移工販毒給同鄉 海巡上門堅決拒認罪...還對可蘭經發誓

印尼籍男子木奇是逃逸移工，竟在台南市仁德區從事販賣二級毒品大麻以及安非他命給印尼同鄉，海巡署偵防分署台南查緝隊循線將他逮...

司法毒品處遇國際論壇！台美聯手反毒深化司法戒癮合作 中文版授權登台

台美雙方近年聯合緝毒與司法戒癮處遇合作逐年增加，法務部與美國毒品法庭專業人士協會等共同舉辦「台灣司法毒品處遇國際論壇」，...

