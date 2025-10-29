台中消防隊員打撈嬰屍長官給紅包 命理師說紅包是「過運紅」

台中市潭子區一處水溝今天早上被發現有嬰屍，多位消防隊員打撈抱上岸，台中市消防局第一大隊部組長隨即送紅包給打撈消防隊員。命理師賴秀樺表示，打撈或是搬運遺體後，給予的紅包在玄學禮俗上又叫做「過運紅」，壓驚、或是除去煞氣、穢氣，避免協助的人員運勢低落而受到影響。

台中市消防局第一大隊表示，今天早上第一大隊潭子分隊接獲通報轄內排水溝發現疑似浮屍，分隊人員立即趕赴現場執行打撈及相關處置任務。過程中，人員秉持專業與冷靜，圓滿完成任務。

任務結束後，大隊組長立即前往潭子分隊慰問，對於隊員面對突發狀況的沉著應變與辛勞付出表達高度肯定，並頒發獎勵金以資鼓勵。

因為消防工作除火災搶救外，也有救溺、救助、救護等需要經常面臨生死現場。這些任務雖艱辛，卻是守護社會安全的重要一環。感謝潭子分隊全體人員的專業與堅守，也請弟兄們在救災之餘，務必注意身心健康。

命理師賴秀樺表示，打撈或是搬運遺體後，給予的紅包在玄學禮俗上又叫做「過運紅」，在於壓驚、或是除去煞氣、穢氣，避免協助的人員運勢低落而受到影響。

她說若是收到紅包，最好去買點東西吃吃喝喝，回到家前，紅包袋丟掉，這意思是「壓煞到此為止」，如果收者「心領了，不收紅包」，也可以撕掉紅包袋子上方的紅紙，裡面的金額回還，然後撕下的紅紙拿到土地公廟拜拜稟明事由後連同金紙化掉。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。