保險公司離職男疑宿怨與經理起衝突 碰肩單挑互告不相讓
保險公司經理鄭姓男子與部屬蔣姓男子發生爭執，雙方在公司樓下起口角，互以肩膀碰撞對方，火藥味十足，警方據報到場，雙方互告對方傷害，全案由警方移送法辦。
據了解，鄭姓男子（30歲）與蔣姓男子（42歲）昨天下午2時40分左右，在高雄市新興區公司樓下起衝突，警方據報到場，才得知雙方是保險公司同事，雙方公司內部的檢舉內容，鄭男離職後，仍經常出入公司，雙方在公司騎樓相遇，出現肩膀碰撞，蔣男以手機蒐證，雙方越鬧越僵，才引起口角衝突。
高雄市警新興分局員警據報到場，雙方已無衝突，後來得悉，雙方疑為了在公司的檢舉宿怨而出現肢體碰觸，鄭男報案控告蔣男傷害，蔣男也告鄭公然侮辱及恐嚇，全案由警方移送法辦。
