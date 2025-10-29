快訊

非洲豬瘟疫情公布後出國…關鍵「電話看診」王姓獸醫佐回國了

比智商更關鍵能力 把握黃金期培養孩子「腦內小管家」

首輛甜點觀光列車海風號驚傳「高級烤箱烘抹布」立委批：食安零容忍

聽新聞
0:00 / 0:00

保險公司離職男疑宿怨與經理起衝突 碰肩單挑互告不相讓

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

保險公司經理鄭姓男子與部屬蔣姓男子發生爭執，雙方在公司樓下起口角，互以肩膀碰撞對方，火藥味十足，警方據報到場，雙方互告對方傷害，全案由警方移送法辦。

據了解，鄭姓男子（30歲）與蔣姓男子（42歲）昨天下午2時40分左右，在高雄市新興區公司樓下起衝突，警方據報到場，才得知雙方是保險公司同事，雙方公司內部的檢舉內容，鄭男離職後，仍經常出入公司，雙方在公司騎樓相遇，出現肩膀碰撞，蔣男以手機蒐證，雙方越鬧越僵，才引起口角衝突。

高雄市警新興分局員警據報到場，雙方已無衝突，後來得悉，雙方疑為了在公司的檢舉宿怨而出現肢體碰觸，鄭男報案控告蔣男傷害，蔣男也告鄭公然侮辱及恐嚇，全案由警方移送法辦。

高雄某保險公司同事間因檢舉埋宿怨，在公司樓下起衝突，警方到場處理。記者林保光／翻攝
高雄某保險公司同事間因檢舉埋宿怨，在公司樓下起衝突，警方到場處理。記者林保光／翻攝

衝突 保險 高雄市

延伸閱讀

職場難搞同事…互動讓人心累！「公司不解決他」其他人只好走了

年底想離職該「裸辭」或「撐到領年終」？網友揭現實：真的不要傻了

做11次高頻熱凝療法...保險公司要求間隔6月拒賠 法官判66萬全給付

國產動作《即刻離職》家機版今發售 社畜離職前痛扁主管、慣老闆

相關新聞

影／驚悚畫面曝光！蘆洲客貨車載4人撞進萊爾富 82歲翁送醫

新北市蘆洲稍早發生汽車撞進超商的事故，據了解53歲黃姓男子當時開車載父母和妹妹準備要去士林的菜市場做生意，自稱因為吃了感...

盜「囝仔公」金牌竊賊被神速逮捕 辯「有向神明擲筊問過」

南投縣中寮鄉萬善堂日前傳出遭竊，廟內金牌與香油錢共損失約新台幣140萬元。草屯警分局接獲報案後，立即組成專案小組調閱監視...

蝦皮智取店收銀機成竊賊新目標 新湖警破獲多起竊案成功抓2嫌

新竹縣政府警察局新湖分局於今年8月間，陸續接獲新豐、湖口地區民眾報案，指稱汽、機車竊案頻傳，期間更接連發生多起「蝦皮智取...

保險公司離職男疑宿怨與經理起衝突 碰肩單挑互告不相讓

保險公司經理鄭姓男子與部屬蔣姓男子發生爭執，雙方在公司樓下起口角，互以肩膀碰撞對方，火藥味十足，警方據報到場，雙方互告對...

竹南「正義哥」勸導違停爆衝突 多人街頭徒手互毆還亮刀

苗栗縣竹南鎮博愛街與民族街口昨晚間發生一起民眾街頭衝突事件，警方接獲報案指稱多人徒手互毆，甚至有人亮刀，警方趕至現場處理...

疑喝農藥拒捕！美濃大峽谷案石麗君丈夫送醫搶救中

橋頭地檢署追查美濃大峽谷案，檢察官27日前往涉案地主石麗君的家中搜查，沒想到同樣涉案的石麗君其丈夫巫清文，竟然當著前來搜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。