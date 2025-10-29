快訊

蝦皮智取店收銀機成竊賊新目標 新湖警破獲多起竊案成功抓2嫌

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣政府警察局新湖分局於今年8月間，陸續接獲新豐、湖口地區民眾報案，指稱汽、機車竊案頻傳，期間更接連發生多起「蝦皮智取店自助收銀機」遭竊案件。由於犯案手法特殊，分局長黃政龍高度重視，立即指示成立專案小組，全力偵辦。

警方調閱周邊監視器影像後，發現同一組犯嫌接連犯案，行跡遍及新豐、湖口兩地。兩名嫌犯竟駕駛失竊自小貨車，將整台蝦皮智取機以工具拆卸後搬上車，得手後載往新豐海邊棄置於樹叢間，企圖湮滅證據。

由於嫌犯行蹤不定，且不斷竊車更換交通工具，增加警方追查難度。然而專案小組鍥而不捨，持續比對監視畫面及沿線影像，最終鎖定49歲馬姓與44歲歐姓嫌犯身分，報請新竹地方檢察署指揮偵辦，並於日前將2人拘提到案，查扣犯罪工具及毒品等證物。

警方調查指出，2人先後竊取汽、機車作為犯案代步工具，除犯下多起交通工具竊盜外，更大膽竊走整台智取機棄置海邊。全案依涉嫌「刑法」加重竊盜罪及「毒品危害防制條例」移送地檢署偵辦。

新湖分局呼籲，商家應加強店外監視器照明與設備固定，提升防竊安全；民眾若發現可疑人車，請立即報警通報，共同維護社區治安，防範類似案件再度發生。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方調閱周邊監視器影像後，發現同一組犯嫌接連犯案，行跡遍及新豐、湖口兩地。圖／警方提供
警方調閱周邊監視器影像後，發現同一組犯嫌接連犯案，行跡遍及新豐、湖口兩地。圖／警方提供
新竹接連發生多起「蝦皮智取店自助收銀機」遭竊案件，嫌犯將整台蝦皮智取機以工具拆卸後搬上車，得手後載往新豐海邊棄置於樹叢間，企圖湮滅證據。圖／警方提供
新竹接連發生多起「蝦皮智取店自助收銀機」遭竊案件，嫌犯將整台蝦皮智取機以工具拆卸後搬上車，得手後載往新豐海邊棄置於樹叢間，企圖湮滅證據。圖／警方提供
由於犯案手法特殊，警方成立專案小組全力偵辦。圖／警方提供
由於犯案手法特殊，警方成立專案小組全力偵辦。圖／警方提供

新竹 監視器 毒品 蝦皮

相關新聞

影／驚悚畫面曝光！蘆洲客貨車載4人撞進萊爾富 82歲翁送醫

新北市蘆洲稍早發生汽車撞進超商的事故，據了解53歲黃姓男子當時開車載父母和妹妹準備要去士林的菜市場做生意，自稱因為吃了感...

盜「囝仔公」金牌竊賊被神速逮捕 辯「有向神明擲筊問過」

南投縣中寮鄉萬善堂日前傳出遭竊，廟內金牌與香油錢共損失約新台幣140萬元。草屯警分局接獲報案後，立即組成專案小組調閱監視...

蝦皮智取店收銀機成竊賊新目標 新湖警破獲多起竊案成功抓2嫌

新竹縣政府警察局新湖分局於今年8月間，陸續接獲新豐、湖口地區民眾報案，指稱汽、機車竊案頻傳，期間更接連發生多起「蝦皮智取...

保險公司離職男疑宿怨與經理起衝突 碰肩單挑互告不相讓

保險公司經理鄭姓男子與部屬蔣姓男子發生爭執，雙方在公司樓下起口角，互以肩膀碰撞對方，火藥味十足，警方據報到場，雙方互告對...

竹南「正義哥」勸導違停爆衝突 多人街頭徒手互毆還亮刀

苗栗縣竹南鎮博愛街與民族街口昨晚間發生一起民眾街頭衝突事件，警方接獲報案指稱多人徒手互毆，甚至有人亮刀，警方趕至現場處理...

疑喝農藥拒捕！美濃大峽谷案石麗君丈夫送醫搶救中

橋頭地檢署追查美濃大峽谷案，檢察官27日前往涉案地主石麗君的家中搜查，沒想到同樣涉案的石麗君其丈夫巫清文，竟然當著前來搜...

