蝦皮智取店收銀機成竊賊新目標 新湖警破獲多起竊案成功抓2嫌

新竹縣政府警察局新湖分局於今年8月間，陸續接獲新豐、湖口地區民眾報案，指稱汽、機車竊案頻傳，期間更接連發生多起「蝦皮智取店自助收銀機」遭竊案件。由於犯案手法特殊，分局長黃政龍高度重視，立即指示成立專案小組，全力偵辦。

警方調閱周邊監視器影像後，發現同一組犯嫌接連犯案，行跡遍及新豐、湖口兩地。兩名嫌犯竟駕駛失竊自小貨車，將整台蝦皮智取機以工具拆卸後搬上車，得手後載往新豐海邊棄置於樹叢間，企圖湮滅證據。

由於嫌犯行蹤不定，且不斷竊車更換交通工具，增加警方追查難度。然而專案小組鍥而不捨，持續比對監視畫面及沿線影像，最終鎖定49歲馬姓與44歲歐姓嫌犯身分，報請新竹地方檢察署指揮偵辦，並於日前將2人拘提到案，查扣犯罪工具及毒品等證物。

警方調查指出，2人先後竊取汽、機車作為犯案代步工具，除犯下多起交通工具竊盜外，更大膽竊走整台智取機棄置海邊。全案依涉嫌「刑法」加重竊盜罪及「毒品危害防制條例」移送地檢署偵辦。

新湖分局呼籲，商家應加強店外監視器照明與設備固定，提升防竊安全；民眾若發現可疑人車，請立即報警通報，共同維護社區治安，防範類似案件再度發生。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885