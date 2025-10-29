竹南「正義哥」勸導違停爆衝突 多人街頭徒手互毆還亮刀

苗栗縣竹南鎮博愛街與民族街口昨晚間發生一起民眾街頭衝突事件，警方接獲報案指稱多人徒手互毆，甚至有人亮刀，警方趕至現場處理，但亮刀一方男子均已離去，幸未釀重大傷亡；警方今天表示，目前已掌握亮刀涉案人員身份，後續將通知相關人到案說明，釐清案情。

據了解，衝突原因疑似陳姓「正義哥」勸導對方機車違停，對方不滿進而爆發口角，雙方隨後發生肢體衝突，現場多人徒手互毆，甚至疑似有人持刀。警方據報到場後發現，其中一方已騎機車離去，現場僅留陳姓男子，因警方已掌握亮刀涉案人員身分，後續將依社會秩序維護法通知相關人到案說明。