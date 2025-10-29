快訊

非洲豬瘟疫情公布後出國…關鍵「電話看診」王姓獸醫佐回國了

比智商更關鍵能力 把握黃金期培養孩子「腦內小管家」

首輛甜點觀光列車海風號驚傳「高級烤箱烘抹布」立委批：食安零容忍

疑喝農藥拒捕！美濃大峽谷案石麗君丈夫送醫搶救中

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

橋頭地檢署追查美濃大峽谷案，檢察官27日前往涉案地主石麗君的家中搜查，沒想到同樣涉案的石麗君其丈夫巫清文，竟然當著前來搜查的檢調人員面前灌農藥拒捕，雖意識清楚，但立刻就被送往醫院急救，目前仍在醫院救治當中。

據了解，檢警是因針對美濃大峽谷案有新事證要帶回石麗君及巫清文調查，才會在27日上門，沒想到巫清文在過程中見到檢調人員，一時情緒激動，抗拒被帶回調查，才會隨手拿起地上的農藥罐一飲而盡，被發現時已經將部分農藥喝下肚，以此拒捕。

巫清文被送醫後，石麗君則照樣被檢調人員帶回，經過偵訊後遭到聲押，昨晚經橋頭地院裁定羈押，而巫清文因目前仍在住院救治中，還未脫離險境。

石麗君因涉入美濃大峽谷案，濫採砂石遭到高雄市府先是開罰300萬元，9月14日遭到檢方拘提調查，15日即被依涉嫌違反廢棄物清理法，與巫清文一同分別以100萬及80萬元交保。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

石麗君涉嫌參與美濃大峽谷開挖，沒想到在民代前往視察會勘時，仍大搖大擺出現在現場，引發爭議。記者巫鴻瑋／翻攝
石麗君涉嫌參與美濃大峽谷開挖，沒想到在民代前往視察會勘時，仍大搖大擺出現在現場，引發爭議。記者巫鴻瑋／翻攝

美濃大峽谷 檢調 廢棄物

延伸閱讀

廚餘大峽谷？遭卓揆點名…台中開放2焚化廠 清運業怒：大排長龍毀生計

影／大峽谷、柏油山爭議未休 議員又爆大寮「爐碴山」堆置15年未清

不滿遭影射與美濃大峽谷案有關 邱議瑩競辦副主任林慧欣提告國民黨

高雄美濃又爆盜採天坑 汙染水源地檢聲押4人獲准

相關新聞

影／驚悚畫面曝光！蘆洲客貨車載4人撞進萊爾富 82歲翁送醫

新北市蘆洲稍早發生汽車撞進超商的事故，據了解53歲黃姓男子當時開車載父母和妹妹準備要去士林的菜市場做生意，自稱因為吃了感...

盜「囝仔公」金牌竊賊被神速逮捕 辯「有向神明擲筊問過」

南投縣中寮鄉萬善堂日前傳出遭竊，廟內金牌與香油錢共損失約新台幣140萬元。草屯警分局接獲報案後，立即組成專案小組調閱監視...

蝦皮智取店收銀機成竊賊新目標 新湖警破獲多起竊案成功抓2嫌

新竹縣政府警察局新湖分局於今年8月間，陸續接獲新豐、湖口地區民眾報案，指稱汽、機車竊案頻傳，期間更接連發生多起「蝦皮智取...

保險公司離職男疑宿怨與經理起衝突 碰肩單挑互告不相讓

保險公司經理鄭姓男子與部屬蔣姓男子發生爭執，雙方在公司樓下起口角，互以肩膀碰撞對方，火藥味十足，警方據報到場，雙方互告對...

竹南「正義哥」勸導違停爆衝突 多人街頭徒手互毆還亮刀

苗栗縣竹南鎮博愛街與民族街口昨晚間發生一起民眾街頭衝突事件，警方接獲報案指稱多人徒手互毆，甚至有人亮刀，警方趕至現場處理...

疑喝農藥拒捕！美濃大峽谷案石麗君丈夫送醫搶救中

橋頭地檢署追查美濃大峽谷案，檢察官27日前往涉案地主石麗君的家中搜查，沒想到同樣涉案的石麗君其丈夫巫清文，竟然當著前來搜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。