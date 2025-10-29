盜「囝仔公」金牌竊賊被神速逮捕 辯「有向神明擲筊問過」

南投縣中寮鄉萬善堂日前傳出遭竊，廟內金牌與香油錢共損失約新台幣140萬元。草屯警分局接獲報案後，立即組成專案小組調閱監視器，僅1天內就在台中市中正路一帶逮捕葉姓嫌犯。離譜的是，葉男被捕後還聲稱「有向神明擲筊問過、獲准才偷」，讓警方聽了啼笑皆非。

警方調查，萬善堂主祀萬善爺，又稱「囝仔公」，鄰近以「泡麵土地公」聞名的石龍宮，平日香客絡繹不絕。葉姓嫌犯覬覦廟方香火鼎盛，分別在3天內兩度前往廟內行竊，他利用貢香的長度勾取神像上的金牌，得手後再徒手解開功德箱外鎖頭，偷走箱內香油錢。

廟方管理員日前整理廟內時發現異狀，盤點後驚覺共有3大2小、共5面金牌失竊，價值約130萬元，另香油錢約10萬元，合計損失約140萬元，遂報警處理。

草屯警分局獲報後立即展開調查，循線比對廟內與周邊路口監視器畫面，掌握葉男所駕交通工具與行蹤，並報請南投地檢署指揮偵辦及核發拘票。警方佈下天羅地網，隔日就在台中市中正路一帶將葉嫌攔截逮捕，全案依竊盜罪移送南投地檢署偵辦。

草屯警分局長劉千祥表示，萬善堂鄰近知名的石龍宮，香客常順道前往參拜，香火鼎盛易成竊嫌覬覦目標。所幸警方迅速調閱監視器鎖定對象，才能在最短時間內破案。