影／台中工人下班灌米酒 酒駕逆向猛撞對向2車…釀4人輕重傷

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓工人昨晚下班要回家前，因和同事喝了不少米酒仍僥倖開車上路，行經西區五權路失控衝到對向當場撞上1輛小客車、1輛機車，一共造成4人輕重傷，陳經呼氣酒測值破每公升1毫克，已嚴重超過0.25門檻，其本身也因撞擊骨折，警方詢後依公共危險罪嫌送辦。

台中第一分局調查，陳男（55歲）28日在南投中寮一處工地下班後，先是和同事們喝了米酒才開車要回台中的住處，行經西區五權路、五權西路口的轉彎處時，疑似酒精影響造成判斷力下降，竟直直向前衝到對向。

監視器畫面拍下，陳男的車高速抵達路口，發現前方應右轉時才緊急煞車，但仍來不及高速撞擊對向施姓女子開的小客車，並波及一旁騎機車的陳姓男子。

警方查，陳男因重擊力道大骨折傷勢較嚴重，連同他車上的林姓同事、遭撞的施姓女駕駛及陳姓騎士等，一共釀4人受傷。

警方到場對陳男施以呼氣酒測值破1，顯然已經嚴重超標，現已調閱監視器畫面還原經過，後續將依公共危險罪嫌將陳移送台中地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳男酒駕沿五權路失控，撞到對向車道釀4人受傷。記者曾健祐／翻攝
同事 監視器 骨折

