台中詭異自撞車禍…駕駛卡車內遭利刃割脖亡 檢方相驗結果曝光

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中何姓男子今上午10點多駕駛1輛登記其母親名下的Range Rover休旅車，行經南區高工路途失控逆向撞進一旁鐵板燒店，警消到場驚見何明顯死亡、頸部有刀傷，駕駛座四周血跡噴濺一旁留有1把刀，但經調閱監視器何獨自上車、駕駛，檢察官今晚間相驗後排除他殺。

台中第三分局調查，何男（36歲）今上午10點52分開車經高工路，不明原因逆向先撞擊對向駕駛1輛銀色Lexus轎車，再波及路邊的機車，最後撞入鐵板燒店停下。

警消到場發現，何男卡在駕駛座內已明顯死亡，其頸部中間有1道明顯傷口，疑利刃切割造成，車內還有大量噴濺血跡，何右手邊靠近排檔桿則有1把染血長約20公分的刀子，另車內還查獲何的護照、15萬元現金，將採集刀上指紋比對。

警方為釐清何男是自傷或遇害，沿途調閱監視器，發現他疑似從北屯區一路行駛至南區，途中尚未發現有其他人上下車；但警方也發現，何開車沒多久疑自行將行車記錄器關閉，因此車上畫面並未錄到他受傷過程、撞車瞬間。

據了解，何男無不良前科，疑似長期身體罹病、有相當大經濟壓力，因近期和家人聯繫不多，今出門目的為何仍待釐清。

由於何撞擊後卡在駕駛座內，鑑識人員費時採證後，先將案發現場拉起重重帆布布保全，並報請台中地檢署相驗釐清案發經過、確切死因。

檢察官今晚間赴台中殯儀館相驗，經檢視傷口、相關影像佐證，初步排除他殺可能，家屬對相驗結果無意見。

案發現場。記者曾健祐／攝影
案發現場。記者曾健祐／攝影

監視器 死亡 逆向 台中市

