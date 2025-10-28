海巡署攜手民團號召捐血 299袋熱血傳遞愛心
海巡署表示，教育訓練測考中心今天攜手民間團體舉辦愛心捐血活動，許多海巡人員、受訓學員和民眾都挽袖響應，成功募集299袋血挹注血庫。
海巡署教育訓練測考中心今天與台灣血液基金會新竹捐血中心、桃園市八德區獅子會、蘆竹海福宮和蘆竹區濱海里社區發展協會等單位，共同舉辦捐血活動。
海巡署透過新聞稿表示，桃園地區今天細雨綿綿，但包括中心和偵防分署人員、在訓學員及蘆竹地區民眾踴躍響應，成功募集到299袋熱血，幫助需要的人，活動也展現凝聚力與社會正能量。
教育訓練測考中心主任方深滽表示，本次活動不僅結合在地社區居民，更以實際行動守護生命，讓愛心持續在社會中流動與擴散。
方深滽強調，每一袋熱血都是延續生命的希望，捐血是一項持之以恆的公益行動，呼籲民眾養成定期捐血習慣，讓「熱血傳愛」成為社會持續向上的力量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言