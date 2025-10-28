海巡署攜手民團號召捐血 299袋熱血傳遞愛心

海洋委員會海巡署教育訓練測考中心28日與台灣血液基金會新竹捐血中心、桃園市八德獅子會等單位，共同舉辦捐血活動，成功募集到299袋熱血。（海巡署教育訓練測考中心提供）中央社 海巡署表示，教育訓練測考中心今天攜手民間團體舉辦愛心捐血活動，許多海巡人員、受訓學員和民眾都挽袖響應，成功募集299袋血挹注血庫。

海巡署教育訓練測考中心今天與台灣血液基金會新竹捐血中心、桃園市八德區獅子會、蘆竹海福宮和蘆竹區濱海里社區發展協會等單位，共同舉辦捐血活動。

海巡署透過新聞稿表示，桃園地區今天細雨綿綿，但包括中心和偵防分署人員、在訓學員及蘆竹地區民眾踴躍響應，成功募集到299袋熱血，幫助需要的人，活動也展現凝聚力與社會正能量。

教育訓練測考中心主任方深滽表示，本次活動不僅結合在地社區居民，更以實際行動守護生命，讓愛心持續在社會中流動與擴散。

方深滽強調，每一袋熱血都是延續生命的希望，捐血是一項持之以恆的公益行動，呼籲民眾養成定期捐血習慣，讓「熱血傳愛」成為社會持續向上的力量。