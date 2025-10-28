聽新聞
強化高風險水域救援 南市消防嘉南大圳這樣演練
台南市消防局第二救災救護大隊今天於嘉南大圳北幹線珊瑚路段3號橋舉辦「強化高風險水域救援演練」，此次演練跨機關結合農田水利署嘉南管理處烏山頭分處共同參與，透過實兵實作方式，強化消防人員在高風險水域事故中的應變救援能力及跨機關橫向聯繫與通報。
消防局指出，近年氣候變遷導致極端氣候頻繁，夏季民眾親水活動日增，溺水事件也屢見不鮮，其中嘉南大圳因地形廣闊、水流複雜，鄰近人口密集地區，是台南市溺水事故高風險地點之一。
為確保救災安全與效率，消防局第二救災救護大隊今天實施高風險水域救援演練，演練內容從轄區分隊啟動快速水域救援、大隊層級指揮體系建立、運用無人機科技進行輔助救援、跨機關橫向聯繫與通報機制及RIT備援機制。
本次演練共計動員人力32名、消防車7輛、救生艇1艘、無人機2架，展現「指揮體系」與「科技輔助」的重要性。
市長黃偉哲表示，市府非常重視水域遊憩安全，也充分信任消防局在水域救災上的專業與能力，市府將持續支持消防局在訓練、裝備及科技救災上的精進，讓消防人員能以最安全、最有效率的方式執行任務，守護市民的生命安全。
消防局局長李明峯表示，消防人員執行水域救援任務時，面對環境多變與高風險的不確定性，必須嚴格落實任務前風險評估、救災安全管理及運用科技輔助救災，確保救援行動安全有效，並透過持續訓練與演練，才能提升消防人員專業技能與團隊默契，進一步強化救災效能。
