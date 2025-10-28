聽新聞
0:00 / 0:00
8旬老婦騎車與水泥車擦撞…右前臂斷肢大量失血 消防急包紮送醫接肢
一名80多歲婦人今天下午騎車經過台南市東區樹林街一段時，不明原因與一輛水泥預拌車發生車禍，老婦人車倒地，右前臂斷肢，右腳撕裂傷，雖意識清楚但大量失血；消防局獲報，緊急趕往協助包紮止血，並將老婦與斷肢一起送往成大醫院急救接肢，後續交由警方調查。
台南市消防局今天下午3時20分接獲報案，樹林街一段發生車禍，現場傷者失血嚴重，經緊急派遣救護，發現是1輛機車與1輛水泥預拌車發生交通事故；傷者是躺在地上的80多歲女機車騎士，經檢傷確認意識清楚，右前臂斷肢，右腳撕裂傷，救護人員立即給予緊急救護。
經為婦人包紮止血、保護斷肢後，送往成大醫院急救接肢；肇事的大車駕駛則留在現場，由轄區第一警分局交通分隊進行調查，詳細的車禍原因肇責尚待警方釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言