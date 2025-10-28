8旬老婦騎車與水泥車擦撞…右前臂斷肢大量失血 消防急包紮送醫接肢

一名80多歲婦人今天下午騎車經過台南市東區樹林街一段時，不明原因與一輛水泥預拌車發生車禍，老婦人車倒地，右前臂斷肢，右腳撕裂傷，雖意識清楚但大量失血；消防局獲報，緊急趕往協助包紮止血，並將老婦與斷肢一起送往成大醫院急救接肢，後續交由警方調查。

台南市消防局今天下午3時20分接獲報案，樹林街一段發生車禍，現場傷者失血嚴重，經緊急派遣救護，發現是1輛機車與1輛水泥預拌車發生交通事故；傷者是躺在地上的80多歲女機車騎士，經檢傷確認意識清楚，右前臂斷肢，右腳撕裂傷，救護人員立即給予緊急救護。