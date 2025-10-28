花蓮聯結車突逆向壓扁2車 車頭全毀4人受傷送醫
花蓮新城鄉台9線184.5公里處今天下午發生車禍，一輛聯結車往南行駛，不知何故逆向撞到2輛北上小客車，造成3名駕駛、1名乘客受傷送醫，幸無生命危險，詳細肇事原因待警方進一步調查釐清。
今天下午3時許，新城鄉台9線184.5公里處發生一起車禍，邱姓男子駕駛聯結車沿台9線由北往南行駛，卻不明原因逆向，直接飛越中央分隔島，先撞上對向鐵灰色車輛，再壓到白色車輛，導致鐵灰車頭全毀、車輛變形；白車被聯結車輪胎壓破擋風玻璃，現場畫面驚悚。
事故造成4人受傷，由救護車送往慈濟醫院治療，所幸均無生命危險。據了解，白車41歲林女姓女子身體不適、無明顯外傷，鐵灰車44歲徐姓男子手臂擦挫傷、乘客75歲邱姓女子胸悶，聯結車44歲邱姓男子右手腕腫脹變形骨折。
新城警分局呼籲，雨天道路濕滑，駕駛人行車務必保持注意力與安全距離，切勿疲勞駕駛或操作不當，以維護行車安全。
