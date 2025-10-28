漁船火災意外…揭露父子漁民都很拚 每年營收名列前茅

基隆漁民洪添進、洪開繼父子，是八斗子漁村出了名的「拚命三郎」，出海特別勤快，每年營收都是名列前茅。父子檔26日分別開船出海作業，洪添進的漁船爆炸起火，船上8人跳海救生。洪開繼及時全數救起，船雖沒了，但保住了命。

洪添進和洪開繼26日晚上從八斗子漁港，先後駕駛昇發財168號、昇發財66號漁船，各載外籍漁工出港作業。27日下午在富貴角外海北北西22海浬處捕撈斑節蝦（大明蝦）時，昇發財168號漁工發現機艙異常。

洪添進說，他網完成自己的工作，睡約40分鐘就被漁工叫醒，跟他說船好像有問題。他火速衝向機艙查看，三兩步就到了，結果聽到「碰」的爆炸聲，機艙竄出很多的黑煙，他什麼都看不到，很快火就來了，根本無法搶救。

洪添進研判船是保不住了，告知船上的1名菲律賓籍漁工和6名印尼籍漁工，他決定棄船。大家各自穿上救生衣，並用船上的串連的浮球當救生輔具，跳入海中等待救援。

因為事發突然，狀況很緊急，洪添進沒有時間用無線電通報或求救。洪開繼當時在約1浬外的海域作業，看到海面出現黑煙，知道有船出事了，馬上前往查看。當時他還不知道是他爸爸的船，但難免擔憂。

靠近失火漁船時，洪開繼發現果真是爸爸的船，並看現跳海的8人抱著浮球在海面，逐一救上漁船，28日凌晨駛返八斗子漁港。洪添進妻女在碼頭焦急等待，看到洪添進平安歸來，歡喜擁抱。

基隆區漁會總幹事陳文欽說，通常漁民上了年紀會退休，如果下一代願意跟著捕角，就把漁船交給下一代接手。八斗子還有很多跟洪添進一樣的老漁民，覺得體力還可以就繼續出海，因為收獲不錯，兒子洪開繼也願意捕角，就再添購第2艘漁船。

洪添進說，父子倆通常都會一起出海作業，他單獨出海作業的次數很多。這次在海上發生意外，還好兒子就在附近，救了他和漁工的性命。

陳文欽觀察，洪添進實在是太拚了，如果有颱風來襲，洪家父子的漁船通常是最後一批返港的漁船。出海捕撈大明蝦，作業時間大概是半個月，海象如果不是很穩定，有些漁民就放棄了，但洪家父子可能仍會出海。像這兩天海象不是很好，他們還是出海作業。