聽新聞
0:00 / 0:00
影／高雄男躺車內休息 宵小開門行竊全都錄
高雄王姓男子今天凌晨將轎車停在路邊，躺在轎車內睡覺，不料卻引來宵小覬覦，趁他熟睡，開車門偷走他的皮包，令王男氣結，大罵直接進去搜車「超荒唐」。
據了解，28歲的王姓男子今天凌晨將轎車停在高雄市三民區九如二路路邊，便躺在駕駛座睡覺，不料，等他在凌晨2時50分醒來，發現皮包不翼而飛，內有現金5000多元及多張證件。
王男查看車內行車記錄器，竟發現有1名陌生男子潛入車內搜刮財物，貼網直稱，「超扯」、「睡覺可以睡到錢包被幹走 」、「超荒唐，門沒鎖直接進來搜車」要偷錢拿走就好，還整個錢包都拿走。
高雄市警三民一分局哈爾濱街派出所今天凌晨2時50分據報，調閱路邊商家監錄系統畫面，發現涉案男子開車門前，還提提褲頭佯裝一副若無其事樣子，進車內搜刮財物後，擔心關門聲驚醒王男，還悄悄以推門方式關門後逃逸。警方表示，正全力追緝涉案男子，將依竊盜罪嫌移送查辦全案。
