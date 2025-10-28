快訊

整理包／普發現金一萬最快11/11入帳！10類人符資格 登記分流時程、領取5管道看過來

MLB／18局大戰沒空回顧打擊表現 大谷翔平：要回家睡覺準備G4了

聽新聞
0:00 / 0:00

影／高雄男躺車內休息 宵小開門行竊全都錄

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄王姓男子今天凌晨將轎車停在路邊，躺在轎車內睡覺，不料卻引來宵小覬覦，趁他熟睡，開車門偷走他的皮包，令王男氣結，大罵直接進去搜車「超荒唐」。

據了解，28歲的王姓男子今天凌晨將轎車停在高雄市三民區九如二路路邊，便躺在駕駛座睡覺，不料，等他在凌晨2時50分醒來，發現皮包不翼而飛，內有現金5000多元及多張證件。

王男查看車內行車記錄器，竟發現有1名陌生男子潛入車內搜刮財物，貼網直稱，「超扯」、「睡覺可以睡到錢包被幹走 」、「超荒唐，門沒鎖直接進來搜車」要偷錢拿走就好，還整個錢包都拿走。

高雄市警三民一分局哈爾濱街派出所今天凌晨2時50分據報，調閱路邊商家監錄系統畫面，發現涉案男子開車門前，還提提褲頭佯裝一副若無其事樣子，進車內搜刮財物後，擔心關門聲驚醒王男，還悄悄以推門方式關門後逃逸。警方表示，正全力追緝涉案男子，將依竊盜罪嫌移送查辦全案。

王姓男子（右）睡車內，竟也遭小偷。圖／讀者提供
王姓男子（右）睡車內，竟也遭小偷。圖／讀者提供

高雄市 行車記錄器

延伸閱讀

影／搶先看！高雄萬聖節大南瓜衛武營試燈 吸引民眾席地觀賞

邱議瑩主張路口設智慧遮陽傘 賴瑞隆希望擴充動保預算

高雄鳳山文化路多次積淹水 水利局完成排水改善

高雄敬老卡福利點數最多於搭乘捷運 議員爭取納入高鐵

相關新聞

漁船火災意外…揭露父子漁民都很拚 每年營收名列前茅

基隆漁民洪添進、洪開繼父子，是八斗子漁村出了名的「拚命三郎」，出海特別勤快，每年營收都是名列前茅。父子檔26日分別開船出...

剛獲證照！桃消圳頂分隊黃亦豪2度救回OHCA患者 展現專業實力

桃園市消防局圳頂分隊於今年1月19、21二日，接連成功急救OHCA患者恢復呼吸心跳。圖：消防局提供 桃園市消防局圳頂分隊於今(114)年1月19、21二日，接連成功急救OHCA患者恢復呼吸心跳，且二位

影／高雄男躺車內休息 宵小開門行竊全都錄

高雄王姓男子今天凌晨將轎車停在路邊，躺在轎車內睡覺，不料卻引來宵小覬覦，趁他熟睡，開車門偷走他的皮包，令王男氣結，大罵直...

男疑為打獵私造土製槍 中壢警跨縣市聯手逮人送辦

現場查獲非制式火藥長槍2枝、槍管2支、彈簧、通槍條、鋼珠，更有專業裝備熱顯示儀、瞄準鏡等。圖：中壢分局提供 桃園市中壢警分局與基隆市刑警大隊、第四分局及宜蘭縣警局共組專案小組，於114年10月20日下

影／台南駕駛開車直接從中間車道右轉…直行騎士閃避不及

過去台南市中間車道劃設同時有直行與右轉合併指向標線，導致汽車駕駛直接從中間車道右轉，不但極容易與右側的直行機車發生車禍，...

高美景觀橋女子今晨墜橋 幸遇退潮中海巡警消聯手搶救

高美濕地景觀橋疑似有人墜橋，海巡署接獲民眾報案後，第三岸巡隊梧棲漁港安檢所及中港機動巡邏站人員火速趕往現場，並立即通報台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。