剛獲證照！桃消圳頂分隊黃亦豪2度救回OHCA患者 展現專業實力
桃園市消防局圳頂分隊於今(114)年1月19、21二日，接連成功急救OHCA患者恢復呼吸心跳，且二位患者後續皆順利康復出院，在出勤團隊裡，剛取得高級救護技術員證照的黃奕豪都參與其中；EMT-P訓練為期10個月，時數超過1280小時，取證後可施行高救術，是重症患者存活率的關鍵。
黃奕豪回憶起兩起案件經過，共同點皆在在戶外，其中一件還是在國道路肩，不僅增加了插管及搬運的難度，也需考慮環境安全因素，能夠在這樣的條件下急救成功令人印象深刻。
獲救的邱先生與許先生都表示非常感謝救護人員的幫忙，案發當下都在友人撥打求救電話後，救護車火速到場，急救過程迅速且專業。邱先生本人還特地在出院後從新竹至圳頂分隊感謝救護人員，並表示若不是救護人員即時急救，後果真的無法想像。
黃奕豪表示，事後同事恰巧發現急救成功時剛好為119消防節，不管是時間或是地點都讓他在目前的消防生涯印象深刻；同時呼籲大家當求助119時，指揮中心會引導如何評估患者意識狀況，若是遇到面前的人OHCA，應保持冷靜，聽從指引做CPR，持續到救護人員到場。做好CPR能為患者爭取寶貴的急救時間，提高存活率，也能維持腦部供氧，減少後遺症。
本文章來自《桃園電子報》。原文：剛獲證照！桃消圳頂分隊黃亦豪2度救回OHCA患者 展現專業實力
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言