桃園市消防局圳頂分隊於今年1月19、21二日，接連成功急救OHCA患者恢復呼吸心跳。圖：消防局提供

桃園市消防局圳頂分隊於今(114)年1月19、21二日，接連成功急救OHCA患者恢復呼吸心跳，且二位患者後續皆順利康復出院，在出勤團隊裡，剛取得高級救護技術員證照的黃奕豪都參與其中；EMT-P訓練為期10個月，時數超過1280小時，取證後可施行高救術，是重症患者存活率的關鍵。

EMT-P訓練為期10個月，時數超過1280小時，取證後可施行高救術，是重症患者存活率的關鍵。圖：消防局提供

黃奕豪回憶起兩起案件經過，共同點皆在在戶外，其中一件還是在國道路肩，不僅增加了插管及搬運的難度，也需考慮環境安全因素，能夠在這樣的條件下急救成功令人印象深刻。

獲救的邱先生與許先生都表示非常感謝救護人員的幫忙，案發當下都在友人撥打求救電話後，救護車火速到場，急救過程迅速且專業。邱先生本人還特地在出院後從新竹至圳頂分隊感謝救護人員，並表示若不是救護人員即時急救，後果真的無法想像。

黃奕豪表示，事後同事恰巧發現急救成功時剛好為119消防節，不管是時間或是地點都讓他在目前的消防生涯印象深刻；同時呼籲大家當求助119時，指揮中心會引導如何評估患者意識狀況，若是遇到面前的人OHCA，應保持冷靜，聽從指引做CPR，持續到救護人員到場。做好CPR能為患者爭取寶貴的急救時間，提高存活率，也能維持腦部供氧，減少後遺症。

本文章來自《桃園電子報》。原文：剛獲證照！桃消圳頂分隊黃亦豪2度救回OHCA患者 展現專業實力

